מפקד פיקוד המרכ, אלוף אבי בלוט, חתם על ביטול צו איסור השהייה בצפון השומרון, אשר מנע כניסה ושהייה של אזרחים ישראלים במרחבים שפונו במסגרת תוכנית ההתנתקות.

הצו היווה את החסם האחרון לחזרה לצפון השומרון, וביטולו כעת משלים את תהליך השבת החיים היהודיים לאזור.

המהלך יוצא לפועל לאחר ביטול חוק ההתנתקות בצפון השומרון והחלטת הקבינט, בהובלת השר בצלאל סמוטריץ' ושר הביטחון ישראל כ"ץ, להקים מחדש את היישובים שפונו ובנוסף להקים 14 יישובים חדשים באזור.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, ממובילי המאבק לביטול ההתנתקות ומגורש מהיישוב שא-נור, בירך על ההחלטה.

"זהו יום היסטורי, קבורתה הסופית של ההתנתקות", אמר דגן. הוא הוסיף, "אחרי שנים של מאבק ציבורי, התיישבותי ומדיני, אנחנו סוגרים עוד פרק כואב ומתקנים עוול היסטורי שנעשה למדינת ישראל, להתיישבות ולעם ישראל כולו".

הוא מתח ביקורת חריפה על תוכנית הנסיגה המקורית: "ההתנתקות לא הביאה שלום ולא ביטחון. היא הביאה טרור, כאב ופגיעה קשה בארץ ישראל ובחוסן הלאומי". לדבריו, "היום אנחנו ממשיכים בדרך התיקון. בדרך ל'תוכנית ההתחברות' שתביא פי 20 יותר אזרחים ישראלים לצפון השומרון. עם ישראל מבין את הטעות ומתקן אותה צעד אחר צעד".

הוא הצהיר כי "המשימה שלנו ברורה: לבנות, לפתח ולהפריח מחדש את צפון השומרון. לא רק לחזור למה שהיה, אלא לצמוח הרבה מעבר לכך. יהיו כאן בעזרת השם פי עשרים יותר יהודים, יישובים פורחים, חקלאות, תעשייה, תיירות וחיים. זהו הניצחון האמיתי".

בסיום דבריו ביקש להודות, "לשר הביטחון ישראל כ"ץ, לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', לאלוף הפיקוד, לאנשי 'חומש תחילה', למגורשי חומש ושא-נור, לישיבת חומש ולכל מי שפעל לאורך השנים בנחישות ובאמונה למען תיקון העוול ההיסטורי. עכשיו מתקנים. ההתנתקות מתה. עם ישראל חי!"