הותר לפרסום כי סרן ד"ר אורי יוסף סילבסטר, בן 30, מתל אביב, רופא גדוד שקד (424), בחטיבת גבעתי, נהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. מספר הנופלים מאז כניסת הפסקת האש בלבנון לתוקף עלה ל-15.

באירוע נפצעו עוד שבעה חיילים: שלושה חיילים באורח קשה בהם שני קצינים, לוחם בינוני, ושלושה חיילים בהם שני קצינים באורח קל. בין הפצועים באורח קל: מפקד גדוד שקד של גבעתי, קצין בדרגת סא"ל.

הרופא הגדודי נהרג לאחר שארגון חיזבאללה שיגר כמה רחפני נפץ לעבר כוח צה"ל מגדוד שקד שפעל בכפר זוטר א-שרקיה מצפון לנהר הליטאני לא רחוק מהבופור. הרחפנים התפוצצו על כלי משוריין מסוג נמ"ר - ושם נפגע ונהרג סילבסטר.

זו הפעם הראשונה מתחילת המלחמה שרופא נופל בשדה הקרב במהלך של תמרון של צה"ל. ד"ר אורי סיים את לימודיו באוניברסיטה העברית והיה בעבר סטאז'ר בבית החולים כרמל בחיפה.

בבית אריה ספדו לו: "בצער עמוק ובכאב גדול התבשרנו היום על נפילתו של סרן ד"ר אורי יוסף סילבסטר בן היישוב, אשר נפל בדרום לבנון במהלך פעילות מבצעית. אורי, בן 30 בנופלו, שירת כרופא היחידה ופעל במסירות, באומץ לב רב ובתחושת שליחות למען חבריו ולמען ביטחון מדינת ישראל. קהילת בית אריה-עופרים מרכינה ראש ומשתתפת בצערה הכבד של המשפחה. אנו מחבקים את רעייתו, את הוריו, את אחיותיו, את בני משפחתו וכל אוהביו בשעה קשה ומטלטלת זו. יהי זכרו ברוך".

הבוקר דובר צה"ל התיר לפרסום כי סמ"ר אדם צרפתי (20) מראש העין, לוחם ביחידת מגלן בעוצבת הקומנדו, נהרג הלילה מפגיעת רחפן בדרום לבנון.

אלפים ליוו אותו הערב למנוחות בבית העלמין הצבאי בראש העין/ באותו זמן חלקו אלפים כבוד אחרון לסמ"ר מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי, שנהרג אף הוא מפגיעת רחפן בדרום לבנון.