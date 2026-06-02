תנועת רגבים שיגרה מכתב דחוף לרשויות בדרישה לעצור לאלתר פלישות חקלאיות רחבות היקף המבוצעות באדמות מדינה באתר הארכיאולוגי הקדום חירבת פרסין, הממוקם כקילומטר מהיישוב חרמש בצפון השומרון.

על פי הנתונים והתצפיות שריכזו רכזי השטח של התנועה, מדובר בהשתלטות על ארבע חלקות סמוכות באתר ההיסטורי המכיל עתיקות ושרידים בני כאלפיים שנה המיוחסים לתקופת בית שני.

האתר משמר את השם המקראי פרש ואת השם התלמודי כפר פרשאי, והתגלו בו מקווה טהרה, מערות קבורה, מערכות תת-קרקעיות ומבנים מהתקופה העות'מאנית.

צילומי אוויר שצורפו למכתב מעידים כי עבודות הפיתוח, הכוללות הכשרות שטח ופריצות דרכים, החלו בשנת 2021. בשנתיים האחרונות קצב ההשתלטות עלה באופן מאסיבי והשטח כולו עבר עיבוד חקלאי הכולל חרישות, שתילות וגידור, לצד בניית מבנים בלתי חוקיים במרחב הסמוך. העבודות מבוצעות באמצעות כלים מכניים כבדים וללא כל פיקוח ארכיאולוגי, תוך גרימת נזק בלתי הפיך לשכבות הקרקע ההיסטוריות והחרבתם במכוון של נכסי מורשת לאומיים.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, הגיב לממצאים ואמר: "אתרי המורשת והארכיאולוגיה בשומרון הם אוצר לאומי המספר את סיפורו של העם היהודי בארץ ישראל לאורך אלפי שנים. ספר היסטוריה פתוח - נמחק. הרשויות חייבות להפוך את השולחן".

מנהל מרחב יהודה ושומרון בתנועת רגבים, רועי דרוקר, התייחס אף הוא למצב בשטח והתריע מפני התופעה. "אנו עדים לתופעה רחבה והרסנית של רמיסה פראית של אתרי המורשת ההיסטוריים ביהודה ושומרון". הוא חתם את דבריו בקריאה חד-משמעית לעבר גורמי האכיפה, וציין כי רשויות האכיפה מוכרחות לפעול באופן מיידי מול מחיקת המסורת וניסיונות ההשתלטות, ולעצור את ההפקרות במרחב.