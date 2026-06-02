השריפה סמוך ליצהר כבאות והצלה

שריפה פרצה סמוך ליישוב יצהר בשומרון, כאשר לפי כבאות והצלה במקום נצפו שלוש נקודות הצתה שונות.

לוחמי אש ומתנדבים ממרחב שומרון פועלים בשעה זו בשריפה המטפסת לכיוון היישוב מכיוון הכפר מאדמא. הצוותים בשטח מדווחים על קו אש נרחב אשר נע בחסות הרוחות במעלה ההר משלושת המוקדים.

נכון לעכשיו טרם הושגה שליטה על השריפה, ולוחמי האש מרכזים את מאמציהם בשתי גזרות מרכזיות.

לוחמי האש, בשיתוף המתנדבים ורכזי הביטחון מהמועצה האזורית שומרון, נפרסו על שבילי האש סביב היישוב. המטרה של פריסת הכוחות היא למנוע מהאש להתקדם לעבר בתי היישוב.

מפקד המשמרת, רב רשף רודי אסטבאן, התייחס למצב בשטח ופירט את אופי המאבק בלהבות: "מדובר במספר נקודות הצתה שהתפשטו במעלה ההר לכיוון היישוב יצהר. לוחמי האש בשיתוף המתנדבים ורכזי הביטחון מהמועצה האזורית שומרון נפרסו על שבילי האש סביב היישוב במטרה למנוע מהאש לדלג מעל שבילים אלו ולהתקדם לעבר היישוב. נכון לשעה זו הצוותים מרכזים מאמץ בשתי גזרות עיקריות בה האש נעה בחסות הרוחות".

מוקדם יותר לוחמי אש ומתנדבים מתחנה אזורית יהודה השיגו שליטה על שריפה שפרצה בשטח פתוח מערבית ליישוב אדורה שבדרום הר חברון, והתפשטה לכיוון חווה סמוכה.

באירוע פעלו חמישה צוותי כיבוי בסיוע מתנדבים תוך הפעלת רחפן אשר סיפק לכוחות תמונת חוזי רציפה מהאוויר, דבר שסייע רבות להכוונת הכוחות ולבלימת האש.

החשד הוא כי מדובר בהצתה ערבית מכוונת נגד החווה הממוקמת במרחב.

רשף מיכאל רנדי, מפקד המשמרת, מסר: "הודות לתגובה מהירה ונחושה של לוחמי האש והמתנדבים, הצלחנו לבלום את חזית האש לפני שסיכנה את החווה".

הוא הוסיף כי "תוואי השטח המורכב והרוחות הערות היוו אתגר משמעותי, אך שילוב הכוחות על הקרקע יחד עם החוזי מהרחפן, אפשרו לנו לתחם את השריפה ולהגיע לשליטה מהירה ללא נפגעים בנפש".