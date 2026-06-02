הראשון לציון הרב יצחק יוסף הכתיר את תלמידו הרב יאיר הדאייה לתפקיד רב העיר אילת בטקס שנערך בעיר. הרב יוסף, שהגיע במיוחד לאילת, נשא דברי הדרכה לרב הנכנס ושילב מסר ציבורי על המלחמה המתמשכת.

בדבריו עמד הרב יוסף על אחריותו של רב עיר: "ישנם רבנים שגדלו בתורה ומתוך כך הגיעו לרבנות - אולם הדרגה הנדרשת היא שלא רק יגיע מן התורה אל הרבנות, אלא ילך עם התורה אל הרבנות".

הוא הדגיש כי גם בעומס הניהולי של הרבנות על הרב הדאייה להמשיך ולשקוד על הלימוד. הרב יוסף התייחס גם לדרך הפסיקה הספרדית המסורתית: "אנחנו לא מחפשים חומרות - אנחנו מחפשים קולות, והקולות האלו באים מתוך לימוד התורה".

הטקס נערך סמוך לביקור ניחום אבלים שערך הרב יוסף במשפחת חייל שנהרג במערכה. בדבריו קרא לציבור להתחזק בלימוד תורה ובתפילה לזכות החיילים הנופלים.

"אנחנו נמצאים בתקופה לא קלה", אמר, "צריך להתפלל לפני הקב"ה שיאמר די לצרותינו ויזכה את עם ישראל לשלום ולישועה".

הרב יוסף ציין בהתרגשות כי אביו, הרב עובדיה יוסף זצ"ל, הכתיר אותו לרב ראשי בחייו ימים ספורים לפני פטירתו - ורואה בכך מסורת מיוחדת של אב המכתיר את בנו.