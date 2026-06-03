המעצר צילום: דוברות המשטרה

חוקרי תחנת מוריה במחוז ירושלים עצרו ביממה האחרונה חשוד וחשודה, בני 18 ו-20 ממזרח ירושלים, החשודים ביידוי אבנים וחפצים מגג מלון לעבר מפגינים ביום שני האחרון.

השניים אותרו לאחר פעולות חקירה נמרצות שבמסגרתן נבחן תיעוד האירוע ובוצעו פעולות מודיעיניות שהובילו לזיהוי זהותם.

החקירה נפתחה בעקבות האירוע שהתרחש ביום שני האחרון שבו תועדו ערבים מיידים אבנים וחפצים מגג המלון לעבר מפגינים חרדים שהתכנסו למטה.

תחילה נעצר בחשד למעורבות מאבטח של בית המלון, אך חוקרי התחנה המשיכו בפעולותיהם וביקשו לאתר את מי שתועדו ישירות בביצוע הזריקות.

השניים שנעצרו ביממה האחרונה הם לפי החשד אלו שתועדו בתיעוד הוידאו כשהם מיידים את האבנים בפועל. החקירה נמשכת ומשטרת ישראל בוחנת את מלוא היקף המעורבות של כל הגורמים הקשורים לאירוע.

היום תביא היחידה החוקרת את שני החשודים לדיון בבקשה להארכת מעצרם בבית משפט השלום בירושלים. המשטרה הבהירה כי תפעל למיצוי הדין עם כלל המעורבים באירוע.