צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור, חשף בפודקאסט של נדב פרי כי לא קיבל שיריון אלא יתמודד בפריימריז של מפלגת הציונות הדתית.

"אין שיריונים, אני מתמודד במרכז שם חברים 150 איש שיבחרו", הסביר מור בתחילת הפודקאסט וגם בסופו.

ביחס לשאלת אחוז החסימה של מפלגת הציונות הדתית, ענה מור כי אין לו ספק שהמפלגה תעבור את הסף הנדרש בבחירות הקרובות, והצהיר כי "במאתיים אחוז נעבור".

במפלגה בירכו בשבוע שעבר על המהלך וציינו כי הצטרפותו נועדה לחזק את הרשימה בקול ערכי ולאומי שצמח מהשטח, ומבטא עמידה על ערכים וחתירה לניצחון. לפי הודעת המפלגה, צירופו הוא חלק מבניית נבחרת שתמנע חזרה לקונספציות שהובילו לאסון השבעה באוקטובר, ותפעל למען ההתיישבות ביהודה ושומרון, תיקון מערכת המשפט ושמירה על הזהות היהודית.

יו"ר המפלגה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', מסר הצהרה שבה ציין כי צביקה מור הוא דמות מעוררת השראה וקול אמיץ והכרחי בציבוריות הישראלית, אשר פועל מתוך שליחות ורואה את עם ישראל לפני עצמו.

סמוטריץ' הוסיף, "הוא מצטרף אלינו היום כשותף למאבק על הדרך שבה מדינת ישראל חייבת ללכת אחרי השבעה באוקטובר: הכרעת אויבנו, חיזוק ההתיישבות ושמירה על ממשלת ימין אמיתית מתוך דאגה לכל אזרחי ישראל. הצטרפותו היא בשורה גדולה לציונות הדתית ולמחנה הלאומי כולו".

מור עצמו התייחס להחלטתו ומסר, "אני מצטרף היום לציונות הדתית מתוך תחושת שליחות עמוקה. באסון השבעה באוקטובר הבנתי מיד כי מדינת ישראל לא תחזור להיות מה שהייתה. דרך הכניעה לטרור הובילה אותנו לאסונות מתמשכים, ולכן המחויבות שלנו לביטחון ישראל חייבת להיות מוחלטת. אמנם בני איתן, חזר הביתה, אבל האחריות שלי לא נגמרה".

הוא הוסיף: "אני מצטרף לבצלאל סמוטריץ' ולדרכה של הציונות הדתית, שעמדה לצידי לכל אורך הדרך, השמיעה את הקול הנחוש שלנו בקבינט ולא אפשרה לממשלה להיכנע. זו המפלגה היחידה שתממש מדיניות ימין אמיתית, ואומרת בקול ברור שמדינת ישראל צריכה לנצח. יחד, בע"ה נעשה ונצליח".