הדיון הסוער בוועדת החוקה דוברות הכנסת

יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, הכריז היום (רביעי) על הפסקת פתע במהלך דיון בעניין הטיפול בהסתה לטרור.

ההחלטה התקבלה לאחר שח"כ רוטמן האשים את נציגי המשטרה במסירת דיווחים שקריים לוועדה ובהסתרת מידע מהותי בנוגע לפערים הקיימים בטיפול בהסתה.

במהלך הדיון הגיעו חילופי הדברים הקשים לנקודת רתיחה, כאשר ח"כ רוטמן גילה כי המשטרה הציגה מצג שווא בנוגע להיעדרותו של סנ"צ אודי רונן, שמונה לאחרונה לראש מדור ההסתות הארצי.

המשטרה טענה כי הקצין נמצא בימי מחלה ולכן אינו יכול להתייצב, אך בירור מול עורך דינו העלה כי התייצבותו נמנעה מכיוון שראש אגף החקירות והמודיעין, ניצב בעז בלט, לא אישר לו להגיע. "הופתעתי מכך שהמשטרה משקרת", הטיח רוטמן בנציגים, "דאגתי לשלומו של אודי רונן, ועם השקר הזה פתחנו את הדיון".

הרקע לסערה בוועדה הוא תחקיר של העיתונאי קלמן ליבסקינד, אשר חשף מכתבים דרמטיים ששלח מפקד מחוז ירושלים לשעבר, ניצב דורון תורג'מן, למפכ"ל ולפרקליט המדינה בשנת 2023.

במכתבים הזהיר תורג'מן מפני סחבת קשה של הפרקליטות ואגף החקירות באישור חקירות נגד מסיתים ומחבלים, שחלקם שוחררו לביתם ללא חקירה.

בין המקרים שפורטו היו אדם שנעצר עם תכני חמאס והצהיר כי ברצונו להיות שהיד, דרשן מסגד שהסית לפרעות, ורופא שסימן "לייקים" לפוסטים הקוראים להוצאה להורג של חטופים.

ח"כ רוטמן פנה לנציגי המשטרה ואמר כי הכתבה של ליבסקינד היוותה משבר אמון חמור מאוד, מכיוון שבדיונים קודמים טענה המשטרה כי אין פערים והסתירה את מכתביו של מפקד המחוז.

רוטמן דרש מנציגי המשטרה לנצל את זמן ההפסקה כדי לבדוק מי יכול לעלות לדיון במערכת הזום, והבהיר כי הא'-ב' של דיון פיקוח נכון הוא מסירת מידע מפורט ומדויק.

סנ"צ אודי רונן, שעמד במרכז הסערה, ערך בעבר לבקשת הוועדה בדיקה שדגמה 541 תיקי הסתה, וגילה כי ב-44% מהם המשטרה המתינה למעלה משלושה שבועות למענה מהפרקליטות.