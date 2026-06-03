חיסול מחבלים בצפון רצועת עזה דובר צה"ל

צה"ל הודיע היום (רביעי) כי אוגדה 252 השלימה את משימתה בצפון רצועת עזה לאחר ארבעה חודשי פעילות, וכי כוחות אוגדה 99 ימשיכו את המשימה במרחב.

האוגדה החלה את פעילותה בצפון הרצועה בתחילת מבצע "שאגת הארי". במהלך החודשים האחרונים פעלו כוחותיה נגד תשתיות טרור, מחסני אמצעי לחימה, עמדות תצפית, מתחמי לחימה ותשתיות תת-קרקעיות.

לפי צה"ל, לאחרונה הושלם מבצע משמעותי לטיהור מרחב בית חאנון מתשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע. במסגרת הפעילות פעלו הכוחות לאיתור ולהשמדת מוקדי טרור במרחב.

עוד נמסר כי חטיבת האש של האוגדה חיסלה יותר מ-35 מחבלים, בהם מחבלים שפשטו לשטח ישראל במהלך מתקפת ה-7 באוקטובר והיוו איום על כוחות צה"ל ברצועה.

בנוסף, כוחות ההנדסה של האוגדה השמידו כ-7 קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים בצפון רצועת עזה במסגרת המאמץ לפגיעה בתשתיות הטרור של חמאס.