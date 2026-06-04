מליאת הכנסת אישרה הלילה (חמישי) בקריאה השנייה והשלישית את הצעת חוק הטבות מס ליישוב אזור קו עימות מזרחי (הוראת שעה), התשפ"ו-2026 של חברי הכנסת צבי סוכות, לימור סון הר-מלך וקבוצת חברי כנסת.

32 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 23 מתנגדים.

מוצע לקבוע הטבות מס ליישובי "אזור קו עימות מזרחי", באזור יהודה ושומרון, הממוקמים ממזרח לגדר מסוימת, שחלק או כל דירות המגורים שבהם נמצאות במרחק של מעל 2 קילומטרים בקו אווירי מהגדר.

על פי ההצעה, על מנת שיישוב יוגדר כ"יישוב מוטב" ויקבל את זיכוי המס, צריכים להתקיים בו התנאים הבאים, נכון ליום 31 בדצמבר שלפני שנת המס: התנועה בהסעות תלמידים אל היישוב וממנו מותרת ברכב ממוגן ירי בלבד (לפי פרסומי משרד הביטחון), היישוב משויך לאשכול 6 או פחות במדד הפריפריאליות, היישוב משויך לאשכול 6 או פחות במדרג החברתי-כלכלי, הקמת היישוב אושרה כחוק.

תושב שגר ביישוב מוטב כזה במשך כל שנת המס, יהיה זכאי לזיכוי ממס (בהתאם לשיעור ולתקרה הקבועים בפקודת מס הכנסה), תוך מתן אפשרות לבחור בין זיכוי זה לזיכוי אחר אם הוא זכאי ליותר מאחד.

על פי ההצעה, החוק יכנס לתוקף החל מינואר 2026 ויעמוד בתוקפו עד ליום 31 בדצמבר 2027, כאשר שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים, להאריך את תוקפו בצו לתקופות נוספות שלא יעלו על שנתיים כל אחת.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "במפת אזורי העדיפות הלאומית של ממשלת ישראל, שנקבעה בהחלטת הממשלה מס' 667 מיום כ"ח באב התשע"ג (4 באוגוסט 2013), נכללים גם יישובים מאוימים ביטחונית ביהודה והשומרון, אולם קריטריון של איום ביטחוני כאמור אינו מובא בחשבון לצורך הטבת מס".

במהלך הדיון, עלו חברי הכנסת של הימין שגרים ביהודה ושומרון אחד אחרי השני להצהיר גילוי נאות בחקיקת הטבות מס על יהודה ושומרון, וזאת לפנים משורת הדין, עד שהגיע השר איתמר בן גביר, ניגש למקרופון ואמר: "אין צורך בשום גילוי נאות, אני תושב יו"ש גאה וכל חוק כאן שאנחנו מעבירים על כל מקום לכאורה מחייב גילוי נאות. מה שמרגיז אתכם הוא עצם המגורים ביהודה ושומרון. אתם תמשיכו להתלונן ואנחנו נמשיך לעשות".

ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית), בירך על אישור החוק. "הבאנו היום בשורה היסטורית אותה זכיתי להוביל, של תיקון עוול כלפי גיבורי ההתיישבות ביהודה ושומרון. במשך שנים תושבי יו"ש הופלו רק משיקולים פוליטיים על אף המחיר היקר ששולם בדם. אני מברך מקרב לב את ידידי שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ’ על ההירתמות לאורך כל הדרך והתמיכה במהלך".

לדבריו, "ההתיישבות ניצבת בחזית ההגנה ומשמשת בפועל רצועת הביטחון של מדינת ישראל והחוק שיזמתי ונכנס היום לספר החוקים הינו צעד של הוגנות והכרה במציאות חייהם של אלפי משפחות שמקריבות את חייהם לשמירה על ארץ ישראל. כפי שהמדינה עומדת לצד תושבי הצפון והדרום כך היא עומדת גם לצד ההתיישבות ביו"ש והיום המדינה מבטאת את זה גם דרך מדיניות המס. זו האחריות הלאומית הבסיסית שלנו כנבחרי ציבור ובשביל זה אנחנו כאן".

ראש המועצה האזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, הגיב להעברת החוק ואמר: "לאחר שנים של עבודה אינטנסיבית ומאומצת של מועצת יש"ע לקידום המהלך, תוקן עוול כלפי עשרות אלפי תושבי יהודה ושומרון החיים תחת איום ביטחוני מתמשך. התיקון לפקודת מס הכנסה מעניק הכרה ראויה למציאות החיים ביישובים המאוימים ומבטא יחס שוויוני לתושבים הנמצאים בחזית ההגנה על מדינת ישראל".

גנץ הוסיף: "אני מודה לח"כ צבי סוכות על הובלת המהלך, לשר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ’, ליו"ר ועדת הכספים ח"כ חנוך מילביצקי, לחברי הכנסת שתמכו בחוק, לראש הממשלה בנימין נתניהו ולממשלת ישראל על קידום התיקון החשוב".

עוד אמר: "זהו צעד של הוגנות, אחריות לאומית, והכרה בתרומתם של תושבי יהודה ושומרון לביטחון המדינה, וחיזוק משמעותי לעשרות אלפי המשפחות המתגוררות ביישובים הנמצאים בקו העימות המזרחי של ישראל".

