נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, יצא הבוקר (חמישי) בגינוי פומבי חריף בעקבות ההפגנה האלימה שהתרחשה מחוץ למעונו של המשנה לנשיא, השופט נעם סולברג.

באגרת רשמית ששיגר, התייחס השופט עמית לפיזור המחאה שגלשה לפסים אלימים וכללה נזק לרכוש, וזאת בזמן שבני משפחתו של השופט סולברג, בהם ילדיו ונכדיו, שהו בתוך המבנה.

נשיא העליון הבהיר כי המעשים הללו מהווים "אירוע חסר תקדים בחומרתו" וכי מדובר ב"חציית קו אדום".

רעייתו של סולברג: "פוגרום, מה זה פה ליל הבדולח?" באדיבות יואלי ברים, חדשות 13

לדברי השופט עמית, סוג כזה של התנהגות חורג בהרבה "מגבולות המחאה הלגיטימית". הוא הוסיף והדגיש באגרתו כי הפעולות שננקטו מחוץ לבית השופט אינן מכוונות רק כלפי אדם אחד, אלא מהוות "מתקפה על מערכת המשפט כולה ועל שלטון החוק במדינת ישראל".

בסיום דבריו העביר הנשיא מסר נחרץ לגבי חוסנה של מערכת המשפט מול לחצים חיצוניים, וחתם בקביעה כי "ניסיונות להפעיל לחץ, להפחיד או להרתיע שופטים לא ישפיעו על מילוי תפקידם", וכי השופטים בישראל ימשיכו לפעול "בעצמאות וללא מורא".

מאירה, רעייתו של המשנה לנשיא העליון נעם סולברג, שנכחה יחד איתו בבית שהותקף על ידי קיצוניים חרדים, שוחחה עם עיתונאים זמן קצר לאחר האירוע. "אין לי ארץ אחרת, אני לא הולכת לשום מקום, גם אם האדמה עכשיו קצת בוערת. זה לא יעזור לאף אחד. אנחנו נמשיך עם הדרך הנכונה", פתחה את דבריה.

היא הוסיפה בזעם "לא יכול להיות שיהודים יעשו כך אחד לשני. אנחנו ילדים של ניצולי שואה. יהודים כך פוגעים אחד בשני? איך זה יכול להיות? זה פוגרום. מה זה ליל הבדולח?".