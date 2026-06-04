ח"כ ארז מלול מש"ס גינה היום (חמישי) את אירועי אמש בחצר ביתו של השופט נעם סולברג וטען כי זו אינה דרכה של תורה.

"דרכנו היא דרכה של תורה, וגדולי ישראל הורו שלא לנהוג באלימות", אמר בראיון לרדיו 'קול חי'.

עם זאת טען כי אי אפשר להתעלם ממה שכינה "צביעות של גורמים פוליטיים המגנים כעת את המחאה החרדית", כלשונו.

"כשירו נורי תאורה לעבר בית ראש הממשלה שמענו הרבה פחות גינויים", אמר.

על הביקורת כלפי המפלגות החרדיות שלא הצליחו להסדיר את מעמד בני הישיבות, השיב מלול כי נעשו מאמצים מרובים לאורך הקדנציה אך היועמ"ש והאופוזיציה "תקעו מקלות בגלגלים".

באשר לנוסח שגובש לחוק הגיוס, שכלל לפי הטענות סנקציות משמעותיות, אמר כי ההכרעה הייתה בידי גדולי התורה ולא בידי הפוליטיקאים. "אצלנו דעת תורה היא לא דבר שמכבדים רק כשנוח", אמר.