ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע לשר הביטחון ישראל כ"ץ ולרמטכ"ל אייל זמיר על החלטתו למנות את תת-אלוף גיא מרקיזנו למזכירו הצבאי, כך נמסר מלשכת ראש הממשלה.

במסגרת המינוי החדש, תא"ל מרקיזנו יועלה לדרגת אלוף. הוא יחליף בתפקידו את האלוף רומן גופמן, אשר מונה לאחרונה על ידי ראש הממשלה לתפקיד ראש המוסד.

תא"ל מרקיזנו מביא עמו לתפקיד רקע פיקודי עשיר וניסיון מבצעי מגוון לאורך שנות שירותו בצה"ל. בעבר שירת כמפקד גדוד 405 וכמפקד אגד ארטילריה, ובהמשך פיקד על חטיבת האש 209 ועל חטיבת האש 215. בהמשך דרכו הצבאית שימש כראש מחלקת תכנון בזרוע היבשה וכראש מטה פיקוד הצפון.

בתפקידו האחרון במערכת הביטחון שירת מרקיזנו כמזכירו הצבאי של שר הביטחון ישראל כ"ץ - ניסיון שיאפשר לו להתחיל את עבודתו בלשכת ראש הממשלה באופן מהיר.

בלשכת ראש הממשלה הדגישו כי לאור מיומנותו המקצועית, הוא יוכל להיכנס לתפקידו באופן מיידי וללא צורך בקיומה של תקופת חפיפה ממושכת בין הקצינים.

יצויין כי ההערכה הרווחת במערכת הייתה שנתניהו ימנה לתפקיד את תא"ל ברק חירם, שהיה מועמד מועדף על הרמטכ"ל.

כעת, עם מינוי מרקיזנו, צפוי חירם להיכנס לתפקיד ראש חטיבת המבצעים, כפי שנקבע כבר בשנה שעברה ובמקום תא"ל ישראל שומר שהודח. בנוסף לכך, יידרשו כעת זמיר וכ"ץ למנות מזכיר צבאי חדש לשר הביטחון בעקבות פרישתו של מרקיזנו מהלשכה.

הכתב הצבאי דורון קדוש דיווח כי הרמטכ"ל זמיר סבר שנכון יהיה שמרקיזנו יפרוש מצה"ל, ולא רצה לקדמו לדרגת אלוף, זאת בזמן שכ"ץ דחף מאוד לקדם את מרקיזנו לנספח צה"ל בוושינגטון, אך הרמטכ"ל זמיר התנגד לכך נחרצות, עד כדי כך שבמשך חצי שנה לא מונה נספח בוושינגטון בשל חוסר הסכמה על מועמד.

תא"ל מרקיזנו נשאר בתפקידו בלשכת שר הביטחון ולא פרש, מאחר ששר הביטחון, שהבין שהקצין לא ימונה לנספח, דחף את קידומו למזכיר הצבאי של ראש הממשלה.

כעת, עם הצלחת המהלך למרות ניסיונות הבלימה של הרמטכ"ל, יקבל מרקיזנו את דרגות האלוף וייכנס לתפקידו בלשכת ראש הממשלה.

בעקבות ההתפתחויות, הרמטכ"ל צפוי למנות נספח בוושינגטון בדרגת אלוף, כאשר הערכות הן כי הפעם שר הביטחון צפוי להסיר את התנגדותו למינוי. המועמד המוביל כעת לתפקיד הנספח בוושינגטון הוא תא"ל טל פוליטיס מחיל הים.