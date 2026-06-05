ח"כ שמחה רוטמן שוחח עם ערוץ 7 בוועידת נוער הריבונות בירושלים ואמר כי לצד ההצהרות יש גם לפעול בשטח ליצירת ריבונות מעשית.

"הדרישה להחלת ריבונות, שפעם הייתה נחלתם של מעטים וספורים, הפכה להיות קונסנזוס לאומי. כיושב ראש שדולת ארץ ישראל העברתי בכנסת החלטה שזכתה לתמיכה של 80 חברי כנסת שקוראת להחיל ריבונות. את הריבונות צריך להחיל בהכרזות - ולא פחות ואולי אפילו יותר חשוב מכך - גם בשטח. מה שקורה בתחום החוות, הגבעות, היישובים והכבישים - זו הריבונות דה פקטו ואנחנו צריכים לוודא שזה יימשך", דברי רוטמן.

ח"כ אוהד טל פנה במהלך הוועידה לראש הממשלה. "אדוני ראש הממשלה, אתה הולך לבחירות עוד מעט, חייבים להגיע עם בשורה אמיתית לעם ישראל. ניצחון אמיתי אומר הכרעה - אחיזה, התיישבות וריבונות. הכרה והכרזה גם כלפי העולם שארץ ישראל שייכת לעם ישראל".

ח"כ אבי מעוז אמר כי הוא תולה תקוות בדור הצעיר שיוביל את הלחץ להחלת הריבונות. "דור הניצחון מחיל ריבונות - ואנחנו מצפים כבר הרבה זמן לכך. אני מאוד מקווה שזה אוטוטו קורה והדור הצעיר נותן לנו כוח להילחם על כך. אני מזכיר לכל עם ישראל שהצעת החוק שלי להחיל ריבונות ביהודה ושמרון, אחרי שעברה בקריאה טרומית, נמצאת בהקפאה בהוראת ראש הממשלה. אני קורא לכל חבריי בקואליציה - תלחצו עליו. זה הזמן להחיל ריבונות".