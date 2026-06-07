מנהלת נוער הריבונות, הלל בראלי סויסה, שוחחה עם ערוץ 7 בכנס מיוחד של תנועת הנוער ואמרה כי מבחינתה מדובר ברגע שיא של ממש.

"הגיעו מאות חבר'ה אידיאליסטים, שיצאו מוקדם מהלימודים תוך כדי בגרויות, כדי להגיע לכנס הזה. מדובר בצעירים שרגע לפני החופש הגדול, במקום ללכת לים, לשבת בבית או לראות סדרה, בוחרים לעזוב הכל ולהגיע לכאן כדי לקחת חלק במשהו גדול. אלה בני נוער שאכפת להם - ומרגש לראות איך ארץ ישראל ועם ישראל בדם שלהם. הייתי ממקימי נוער הריבונות לפני שמונה שנים ומרגש לראות שהנושא הזה בוער בהם", אומרת בראלי סויסה.

בראלי מדגישה את המסר של הכנס. "אם פעם, כדי להילחם, היה צריך להיות באולפן, בכנסת או בתפקיד מסוים, היום כל אחד עם הסמארטפון שלו יכול לעשות עבודה מדהימה, לעבוד על התודעה, להסביר בצורה מאוד ברורה למה צריך ריבונות, למה אנחנו נאבקים ולמה הארץ הזו היא שלנו. אנחנו מסבירים לנוער שכדי לחוקק חוקים, נבחרי הציבור צריכים להבין שזה מה שהעם רוצה - והם העם - חלקם ממש בעלי זכות הצבעה. הנוער הולך, מחלק פלאיירים בצמתים, פועל בכנסת, פועל בכמה מישורים כדי לקדם את ההסברה".