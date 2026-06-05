מי שנחשב עד לא מזמן לגיבור הלאומי של אוסטרליה, מוצא את עצמו כעת בלב סערה פלילית ומשפחתית.

כתב אישום בגין אלימות במשפחה הוגש נגד אחמד אל-אחמד, האיש שהתפרסם לאחר שהסתער לעבר המחבל במהלך הפיגוע הקטלני בבונדי ביץ' ונפצע באורח קשה.

לפי המשטרה האוסטרלית, אל-אחמד מואשם בתקיפה ואיומים כלפי אביו בעקבות אירוע שהתרחש בחודש מרץ בבית המשפחה באזור בנקסטאון שבסידני. על פי הדיווחים, במהלך העימות הוא אחז את אביו ב"חניקת ראש", ובית המשפט הוציא נגדו צו הרחקה האוסר עליו להתקרב לבית אביו או למקום עבודתו.

הפרשה מטלטלת את אוסטרליה בעיקר בשל דמותו הציבורית של אל-אחמד, שהפך לסמל של אומץ לב לאחר מתקפת הטרור בבונדי ביץ'. במהלך הפיגוע, שבו נרצחו 15 בני אדם, הוא זינק לעבר המחבל, נאבק בו והצליח למנוע המשך טבח - בעודו סופג חמישה קליעים.

התמונות של אל-אחמד מגואל בדם הפכו לאחד הסמלים המזוהים ביותר עם מתקפת הטרור. מאז הפיגוע זכה לתהילה רחבה, פוליטיקאים בכירים ביקרו אותו בבית החולים ומיליוני דולרים נתרמו עבור שיקומו באמצעות קמפיין.

אלא שכעת מתברר כי מאחורי סיפור הגבורה הסתתרה לכאורה דרמה משפחתית קשה. לפי דיווחים באוסטרליה, בני משפחתו של אל-אחמד דרשו חלק משמעותי מכספי התרומות שנאספו עבורו, וסכסוך כספי חריף התפתח בתוך המשפחה.

שני אחיו של אל-אחמד אף הואשמו לאחרונה בניסיון סחיטה של עשרות אלפי דולרים. אל-אחמד עצמו מכחיש מכל וכל את האישומים, ובראיונות לתקשורת האוסטרלית טען כי מדובר ב"מידע שקרי" וכי בני משפחתו מנסים לפגוע בו על רקע המחלוקת הכספית.

"אני אדם ישר וחף מפשע", אמר בדמעות בשידור רדיו מקומי. הדיון בעניינו צפוי להתקיים בבית המשפט המקומי בבנקסטאון בחודש הבא.