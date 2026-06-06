דיווח ראשוני על חשד לפיגוע דריסה בצומת אפרת בגוש עציון. במקום יש לפחות פצוע אחד שמקבל טיפול ראשוני.

בהמשך צפוי הפצוע להתפנות לבית חולים בירושלים. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על מצבו.

גורם ביטחוני מסר כי לפני האירוע אזרחים ישראלים התקבצו בצומת וחלקם זרקו אבנים על רכבים שעברו. רכב פלסטיני התנגש באחד מהם, שנפצע ככל הנראה באורח קל, וברח.

דובר צה"ל עדכן כי עשרות אזרחים ישראלים התקהלו באזור, חסמו רכבים פלסטיניים ויידו לעברם אבנים.

לפי הודעת צה"ל, חשוד פלסטיני פגע עם רכבו באזרח ישראלי שנפצע באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

כוחות צה"ל ומג"ב ביצעו חסימות במרחב, ותוך זמן קצר נעצר החשוד יחד עם מספר חשודים נוספים שהועברו להמשך תחקור בידי כוחות הביטחון.