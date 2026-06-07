בידרמן עם בועז תמם דובר צה"ל

מפגש מיוחד נערך היום (ראשון) בין מפקד חטיבה 401 היוצא, אלוף-משנה מאיר בידרמן, לבין סגן מפקד גדוד 9 של חיל השריון, רב-סרן בועז תמם.

מדובר במפגש הראשון של השניים מאז פציעתו הקשה של אל"ם בידרמן בקרב בשטח לבנון. רס"ן תמם, שנפצע אף הוא באותה הגזרה, איבד בקרב את רגלו, ואילו אל"ם בידרמן נראה במפגש כשהוא מהלך על רגליו ותחבושת מעטרת את ראשו.

מוקדם יותר היום התקיים טקס חילופי המפקדים של חטיבת השריון 401, במסגרתו נכנס אל"ם יואב שניידר לתפקיד המח"ט.

אל"ם שניידר כיהן במהלך המלחמה כמפקד חטיבת שריון במילואים, ומחליף כעת את אל"ם בידרמן הפצוע בתפקיד הסדיר. אל"ם בידרמן הגיע בעצמו לטקס חילופי המפקדים, עמד על רגליו, ונשא דברים בנאום סיום תפקידו.

"יש נאומים שקשה למצוא עבורם את המילים הנכונות, רוצה לפתוח בהכרת תודה על זה שאני בחיים חרף הפציעה", אמר אל"ם בידרמן בפתח נאומו.

הוא הוסיף והתייחס למחיר הכבד ששילמה החטיבה בלחימה, "במהלך הלחימה הגענו להישגים כבירים וניצחנו קרבות רבים - עם זאת, איבדנו 62 לוחמים ולוחמת אחת. כל נפילה של לוחם היא כמו אגרוף עוצמתי בבטן. כל שהשגנו - בזכות הבנים והבת השגנו".

הוא הביע את כאבו ואמר, "אני מצטער שלא הצלחתי להחזיר את כולם הביתה. מקווה שהצלחתי להשאיר חותם ראוי. תמיד ידענו שאנחנו מוטלים אל משימות ערכיות וחשובות לביטחון עמנו".

בהמשך דבריו פנה בידרמן בדמעות אל אשתו ואל ילדיו ואמר, "מצטער שהדאגתי אתכם לאחרונה, לא התכוונתי. ילדים אהובים, אבא חוזר הביתה".

הוא חתם את נאומו בתקווה לעתיד טוב יותר וציטט, "אסיים בתקווה לימים אחרים - וכתתו חרבותם לאיתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, אמן".