משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית הודיעו הערב (ראשון) כי בעקבות הנחיות פיקוד העורף, התחבורה הציבורית תפעל מחר במתכונת מצומצמת.

לפי ההודעה, היקף פעילות קווי האוטובוסים ברחבי הארץ יעמוד על 75% מהפעילות הסדירה, בהתאם להערכת המצב ולהנחיות הביטחוניות.

במשרד התחבורה ציינו כי בשלב זה רכבת ישראל, הרכבת הקלה בירושלים והרכבת הקלה בגוש דן ימשיכו לפעול כסדרן ללא שינוי. מנגד, הרכבלית בחיפה לא תפעל עד להודעה חדשה.

משרד התחבורה קרא לציבור להתעדכן לפני היציאה לדרך, והבהיר כי מידע מעודכן על פעילות הקווים והנסיעות ניתן לקבל באמצעות מוקדי השירות של מפעילי התחבורה הציבורית.

מוקדם יותר, בתום הערכת מצב שקיימה שרת התחבורה מירי רגב וגורמי המקצוע בענף התעופה, הוחלט כי המרחב האווירי של ישראל יישאר פתוח והטיסות יתקיימו כסדרן.

במקביל, חברת התעופה ארקיע הודיעה כי פעילות הטיסות שלה מתקיימת כסדרה וכי כלל הטיסות המתוכננות צפויות לצאת במועדן.

מוקדם יותר הערב שיגרה איראן ארבעה מטחים שכללו עשרה טילים לעבר אזורים נרחבים בצפון הארץ, השרון והשומרון, תוך הפרת הפסקת האש.

חיל האוויר יירט את כלל השיגורים, אך אזעקות הופעלו בעשרות ערים ויישובים ובהם חיפה, חדרה, טבריה, עפולה, כרמיאל, נצרת, נוף הגליל ויקנעם. שני בני אדם נפצעו בדרכם למרחבים מוגנים, ובכמה מוקדים בצפון פרצו שריפות כתוצאה משברי יירוטים.

בעקבות המתקפה החמיר פיקוד העורף את ההנחיות והעביר את כלל המדינה למדיניות כתומה מחמירה, הכוללת ביטול הלימודים בכל רחבי הארץ.

במקביל קיימו ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ וראשי מערכת הביטחון הערכות מצב שוטפות, בעוד בישראל מבהירים כי הפרת הפסקת האש לא תעבור ללא תגובה.

הירי הגיע לאחר שעות של איומים מצד בכירים איראנים בעקבות התקיפה הישראלית בדאחייה שבביירות. לאחר המטח הודיעו משמרות המהפכה כי מדובר ב"אזהרה בלבד", ואיימו כי במקרה של המשך הפעילות הישראלית, איראן תגיב בעוצמה רבה יותר נגד יעדים ישראליים ואמריקניים ברחבי האזור.

במקביל קרא נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לאיראן לשוב לשולחן המשא ומתן והביע תקווה כי ישראל לא תגיב באופן שיוביל להסלמה נוספת.