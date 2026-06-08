תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות דובר צה"ל

עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר, בהכוונת אגף המודיעין, השלימו הבוקר תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של המשטר האיראני שהוצבו באחרונה במספר אזורים ברחבי איראן.

בצה"ל מסרו כי מערכות ההגנה הוצבו כחלק ממאמצי המשטר לשקם את יכולות הגילוי וההגנה שנפגעו במהלך מבצע "שאגת הארי".

התקיפה, כך נמסר, הובילה להשמדת המערכות ומסייעת להעמיק עוד יותר את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי איראן.

מוקדם יותר הבוקר תקף חיל האוויר מספר יעדים במתחם הפטרוכימי במאהשהר שבדרום-מערב איראן. מדובר בגל נוסף במסגרת שורת תקיפות שביצעה ישראל בשטח איראן מאז שעות הלילה.

לפי צה"ל, גל התקיפות הראשון התמקד במערכות טק"א ובמערכי ההגנה האווירית של איראן בטהרן, במרכז המדינה ובמערבה. מטרת התקיפות הייתה לפגוע ביכולות הזיהוי והיירוט של המשטר האיראני.

הגל השני כוון לעבר תשתיות אנרגיה ותעשייה בדרום-מערב המדינה. במסגרת זו תקפו מטוסי חיל האוויר את המפעל הפטרוכימי באזור אחוואז.

במקביל, כלי תקשורת באיראן דיווחו על תקיפות נוספות בטהרן, באספהאן ובכרג'. לפי הדיווחים הותקף גם נמל התעופה מהרבאד בבירה האיראנית, וברשת "אל-ג'זירה" דווח על תקיפה של מחסן כטב"מים בטהרן.

במשמרות המהפכה אישרו כי בוצעה תקיפה ישראלית בשטח איראן וטענו כי נעשה בה שימוש בטילים בליסטיים.

נזק שנגרם לאחד הבתים בשומרון צילום: דוברות מד"א

מוקדם יותר הבוקר שיגרה איראן מספר מטחי טילים לעבר ישראל. אזעקות הופעלו במספר אזורים ברחבי הארץ ומערכות ההגנה האווירית יירטו מספר שיגורים. אחד הטילים נפל בשטח פתוח באזור השומרון וגרם נזק לארבעה מבנים, ללא נפגעים.

כשעה קודם לכן יורט טיל נוסף ששוגר מתימן לעבר מרכז הארץ, השפלה ואזור לכיש. במד"א מסרו כי לא התקבלו דיווחים על נפילות בשטחים מיושבים, וצוותי הארגון טיפלו בגבר שנפל בדרכו למרחב מוגן.

במקביל צפוי הקבינט המצומצם להתכנס לדיון בהמשך המערכה מול איראן. הדיון מתקיים לאחר סדרת התקיפות שביצע חיל האוויר במהלך הלילה והבוקר ולאחר שאיראן הפרה אמש את הפסקת האש ושיגרה ארבעה מטחים שכללו עשרה טילים לעבר הצפון, השרון והשומרון.