נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קרא היום (שני) לישראל ולאיראן לעצור את ההסלמה ולהפסיק את חילופי האש. "ישראל ואיראן חייבות להפסיק מיד את הירי", כתב טראמפ.

מאוחר יותר כתב בציוץ נוסף כי "שני הצדדים, ישראל ואיראן, מבקשים להגיע להפסקת אש מיידית!" ולדבריו "המשא ומתן הסופי על 'שלום' מתקדם, בכפוף לכך שבורות או טיפשות לא יעמדו בדרכו".

עם זאת הוא הדגיש כי "המצור יישאר בתוקף, ובמלוא העוצמה וההשפעה, עד שיושג 'הסכם סופי'. הדברים צריכים להתקדם במהירות".

ההצהרות מגיעות בעיצומו של יום לחימה נוסף בין הצדדים, לאחר שאיראן המשיכה הבוקר לשגר מטחי טילים לעבר ישראל. אזעקות הופעלו בשעות האחרונות בצפון הארץ, במרכז, בשפלה ובשומרון, בעקבות שיגורים לעבר שטח המדינה.

בגל השיגורים האחרון נשמעו התרעות בחיפה, הקריות, נשר, טירת כרמל, עכו, כרמיאל, נצרת, נוף הגליל, מגדל העמק ושורת יישובים נוספים בגליל, בעמקים ובכרמל. בהמשך הופעלו אזעקות גם בצפת, ראש פינה, חצור הגלילית, קצרין וביישובים נוספים בגליל העליון וברמת הגולן.

זמן קצר לאחר מכן התרחב הירי גם למרכז הארץ. אזעקות נשמעו בתל אביב, בני ברק, רמת גן, גבעתיים, חולון, בת ים, פתח תקווה, קריית אונו, אור יהודה וגני תקווה, לצד התרעות בראשון לציון, רחובות, נס ציונה, רמלה, לוד, יבנה, מודיעין ושוהם.

בשומרון הופעלו אזעקות באריאל, קרני שומרון, עמנואל, יצהר, עפרה, בית אל, אלקנה ושערי תקווה. מוקדם יותר הבוקר שיגרה איראן מטח נוסף לעבר אזורים נרחבים ברחבי הארץ, כאשר אחד הטילים נפל בשטח פתוח בשומרון וגרם נזק לארבעה מבנים ללא נפגעים.

במקביל נמשך המבצע הישראלי באיראן. לפנות בוקר תקף חיל האוויר, בהכוונת אגף המודיעין, מטרות צבאיות במערב ובמרכז המדינה.

בתקשורת האיראנית דווח על תקיפות בטהרן, באספהאן ובכרג', וכן על פגיעה בנמל התעופה מהרבאד ובמתקן פטרוכימי בעיר משהאר.

דבריו של טראמפ מצטרפים לקריאות שהשמיע ביממה האחרונה בניסיון למנוע הסלמה נוספת. אמש שוחח הנשיא האמריקני עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ולפי דיווחים בארצות הברית ביקש שישראל לא תגיב ולאפשר מספר ימים נוספים למיצוי המאמצים המדיניים מול טהרן.

עוד קודם לכן פנה טראמפ בפומבי למשטר האיראני ואמר, "יריתם את הטילים שלכם - זה מספיק. תחזרו לשולחן ותעשו עסקה".

לדבריו, וושינגטון וטהרן קרובות להסכם והוא אינו מעוניין שההתפתחויות האחרונות יסכלו את המגעים המתנהלים בין הצדדים.