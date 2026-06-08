תיעוד ראשון בצבע מהתקיפות באיראן דובר צה"ל

צה"ל פרסם היום (שני) תיעוד ראשון בצבע מהתקיפות שביצע חיל האוויר בשטח איראן, במסגרת המשך מבצע "שאגת הארי". לפי הודעת צה"ל, התיעוד מתעד השמדת מערכת הגנה אווירית של המשטר האיראני.

בחיל האוויר השלימו מטס תקיפה לעבר מערכות הגנה אוויריות במערב ובמרכז איראן. התקיפות בוצעו כחלק מהמאמץ לפגוע ביכולות ההגנה של המשטר האיראני ולהרחיב את חופש הפעולה האווירי בשטח המדינה.

בצה"ל ציינו כי במערכת שהותקפה אוחסנו טילים שיועדו לפגיעה בכלי טיס. לאחר התקיפה זוהו פיצוצי משנה, אשר לפי הצבא מעידים על הימצאות טילים במשגר שנפגע.

"השמדת המערכות מרחיבה עוד יותר את העליונות האווירית של חיל האוויר בשמי איראן, במטרה להמשיך להסיר איומים על אזרחי מדינת ישראל", הדגישו בצה"ל.

בצה"ל מסרו כי מערכות ההגנה הוצבו כחלק ממאמצי המשטר לשקם את יכולות הגילוי וההגנה שנפגעו במהלך מבצע "שאגת הארי". התקיפה, כך נמסר, הובילה להשמדת המערכות ומסייעת להעמיק עוד יותר את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי איראן.

מוקדם יותר הבוקר תקף חיל האוויר במאהשהר שבדרום-מערב איראן מספר יעדים במתחם הפטרוכימי. בתשתיות שהותקפו יוצרו חומרים יחודיים שמשמשים כמרכיבים הכרחיים לפיתוח טילים בליסטיים, שלפי צה"ל "מהווים איום ישיר על מדינת ישראל ואזרחיה".

"אלו רכיבים קריטיים בתשתיות הייצור הקיימות במתחם עבור תוכנית הטילים של משטר הטרור האיראני", נמסר. מדובר בגל נוסף במסגרת שורת תקיפות שביצעה ישראל בשטח איראן מאז שעות הלילה.

לפי צה"ל, גל התקיפות הראשון התמקד במערכות טק"א ובמערכי ההגנה האווירית של איראן בטהרן, במרכז המדינה ובמערבה. מטרת התקיפות הייתה לפגוע ביכולות הזיהוי והיירוט של המשטר האיראני.

הגל השני כוון לעבר תשתיות אנרגיה ותעשייה בדרום-מערב המדינה. במסגרת זו תקפו מטוסי חיל האוויר את המפעל הפטרוכימי באזור אחוואז.