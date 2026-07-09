ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא הערב (חמישי) דברים בטקס סיום קורס טיס 192 של חיל האוויר והתייחס לאיומים הביטחוניים בזירה האזורית, למערכה מול איראן ולחשיבות שימור העליונות האווירית של ישראל.

נתניהו אמר כי, "שמי המזרח התיכון ידעו בשנה החולפת פעילות שלא הייתה כמוה - ובייחוד שני המבצעים המוצלחים שיזמנו נגד איראן. אם לא היינו פועלים, איראן הייתה מתחמשת בנשק גרעיני. משטר הטרור האיראני ספג מכה קשה ביותר - והמדיניות שלנו ברורה: עם הסכם או בלי הסכם - לאיראן לא יהיה נשק גרעיני".

בהמשך התייחס להתפתחויות האזוריות ואמר, "המלחמה טרם הסתיימה. לצד האתגרים הישנים - צצים אתגרים חדשים. צירים קמים וצירים נופלים - אנחנו נותנים את דעתנו על כך, ערוכים לכל תרחיש. אנחנו חייבים תמיד להיות יותר חזקים מהאויבים שלנו".

הוא התייחס ברמיזה למכירת מטוסי F-35 לארדואן ואמר: "שימור העליונות האווירית של ישראל הוא נדבך יסוד בביטחון הלאומי ומפתח לשמירת היציבות במזרח התיכון".

דבריו של נתניהו נתפסו כרמז להתפתחויות האזוריות האחרונות, ובראשן התחזקותה של טורקיה והאפשרות למכירת מטוסי F-35 על ידי ארצות הברית לאנקרה. על רקע זה הדגיש ראש הממשלה את הצורך לשמר את העליונות האווירית של ישראל ואמר כי עליה להיות "יותר חזקה מהאויבים שלה".

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס לאפשרות של חידוש המערכה מול איראן, להמשך פעילות צה"ל בזירות השונות ולמשימות הממתינות לבוגרי הקורס.

בפתח דבריו הזכיר כ"ץ את נאומו בטקס סיום קורס הטיס בשנה שעברה. "לפני שנה בדיוק בסיום קורס טיס 190, אמרתי שטקס סיום קורס הטייס כאן הוא מסר ישיר לדיקטטור ח'אמינאי ולחבורת האייתולות באיראן ושזרועה הארוכה של ישראל תשיג אתכם בטהראן, בתבריז ובאיספאן ובכל מקום שממנו תנסו לאיים ולפגוע בישראל".

בהמשך אמר, "לפני כארבעה חודשים חזרנו לפעול בשמי איראן, חיסלנו רבים מבכירי המשטר - ובמכת הפתיחה ההיסטורית של מבצע 'שאגת הארי' חיסלנו את ח'אמינאי האב ופצענו קשות את ח'אמינאי הבן".

כ"ץ הוסיף מסר נוסף כלפי איראן, "גם היום אני מבקש לפתוח את דבריי במסר למשטר האיראני ולכל דורשי רעתנו: מדינת ישראל היום היא חזקה יותר, נחושה יותר ועוצמתית יותר".

שר הביטחון הדגיש כי ישראל ערוכה לאפשרות של חידוש הלחימה. "צה"ל דרוך ומוכן לחידוש המערכה, להשגת עליונות אווירית מחודשת ולתקיפה כחול-לבן באיראן להסרת איומים - גם בפעם השלישית. אם נצטרך לחזור - נחזור ובעוצמה גדולה עוד יותר".

בהמשך הצהיר, "צה"ל נמצא כיום באזורי הביטחון בעזה, בלבנון ובסוריה ולא ייסוג מהם. זאת זכותנו וחובתנו להגן על תושבי הגליל ואזרחי ישראל מול אויבים ג'יהאדיסטים ששואפים להשמיד את מדינת ישראל".

כ"ץ התייחס גם להנצחת חללי צה"ל ואמר, "כל ההישגים שלנו בשדה הקרב, בזירה המדינית ובמאבק על ביטחונה ועתידה של מדינת ישראל הושגו בזכות אומץ ליבם, גבורתם והקרבתם של לוחמי צה"ל ואנשי מערכת הביטחון, ובזכות הנופלים לדורותיהם, שמסרו את נפשם למען תקומת עם ישראל בארצו ולהגנת מדינת ישראל. יש חשיבות רבה להנציח את זכרם של הנופלים ולהזכיר אותם ולדבר עליהם".

לדבריו, "בעוד אלפי שנים יזכרו בני עמנו את לוחמי ישראל שנפלו בהגנה על המולדת, את גבורתם, את רוחם ואת המחיר ששילמו כדי להבטיח את קיומה, את ביטחונה ואת עתידה של מדינת ישראל".

את דבריו חתם בפנייה לבוגרי הקורס: "בוגרי קורס 192, יש לי תחושה שלא יהיה לכם קשה לצבור שעות טיסה בשנים הקרובות".