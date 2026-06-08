מפקדת חאתם אל-אנביא, הגוף המתאם בין צבא איראן למשמרות המהפכה, הודיעה היום (שני) על סיום המבצע הצבאי נגד ישראל, אך במקביל הציבה איום חדש שלפיו המשך תקיפות ישראליות בלבנון עלול להוביל לתגובה איראנית נוספת.

זמן קצר לאחר ההודעה האיראנית תקפה ישראל מטרות בדרום לבנון. בתגובה שיגר חיזבאללה טילים לעבר קריית שמונה ויישובי הסביבה, אך בצה"ל עדכנו כי שלושת השיגורים יורטו בטרם חצו לשטח ישראל.

במקביל מסר בכיר ישראלי כי לבקשת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ישראל עוצרת בשלב זה את התקיפות באיראן.

עם זאת, לדבריו, הפעילות הצבאית בדרום לבנון תימשך בימים הקרובים "במלוא העוצמה", וישראל תמשיך לפעול גם ברובע הדאחייה בביירות אם יימשכו התקיפות לעבר יישובי ישראל.

בהודעתה הרשמית טענה מפקדת חאתם אל-אנביא כי הירי לעבר ישראל בוצע בתגובה לפעילות הישראלית בדרום לבנון ובדאחייה. "כוחותיה המזוינים של איראן העניקו למשטר זה תגובה כואבת", נמסר.

עוד נכתב כי מדובר ב"תגובה שעל המשטר הציוני המזויף ותומכיו ללמוד ממנה לקח". לצד זאת הודיעה המפקדה כי "מוכרזת הפסקת המבצע של הכוחות המזוינים".

ההסלמה הנוכחית החלה לאחר שאיראן שיגרה מאז אמש יותר מ-20 טילים לעבר ישראל. בתגובה ביצע חיל האוויר שני גלי תקיפה בשטח איראן, שכללו פגיעה במערכות הגנה אווירית וביעדים במתחם הפטרוכימי במאהשהר שבדרום-מערב המדינה.

לצד ההכרזה על סיום המבצע, האיראנים הדגישו כי מבחינתם כל פעולה ישראלית נוספת בלבנון עלולה להוביל לחידוש הלחימה. "במקרה של המשך מעשי התוקפנות והרשע, כולל בדרום לבנון, צעדים חמורים ומוחצים בהרבה מבעבר נמצאים בדרך", הזהירו.

הבכיר הישראלי סכים כי ההערכה במערכת הביטחון היא שהעימות הישיר מול איראן הגיע בשלב זה לסיומו. "אם נותקף - נגיב", אמר הגורם, והוסיף כי התחושה היא ש"הסבב הזה מאחורינו".

לדבריו, כעת ממתינים להחלטה סופית של הדרג המדיני באשר לצעדים הבאים, כאשר במקביל נמשכים המגעים והתיאומים מול הממשל האמריקני בניסיון למנוע הסלמה מחודשת באזור.