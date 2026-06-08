בן גביר הניף דגל מול פעילי המשט ללא קרדיט

איטליה הודיעה באופן רשמי כי היא פותחת בחקירה נגד השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בעקבות תיעוד המפגש שלו עם משתתפי המשט לעזה.

בן גביר מסר בתגובה: "ארץ המגף הפכה לארץ הכפכף. ישראל אינה ילדת כאפות של חבורת תומכי טרור שקרנים שממציאים עלילות ושקרים נגד לוחמינו. אני לא נרתע מחקירה כזו או אחרת ואמשיך לעמוד בגאווה לצד לוחמינו".

השר עורר סערה בינלאומית כשקיים סיור מבצעי בנמל אשדוד יחד עם לוחמי הכליאה של שירות בתי הסוהר, כוחות משטרה וצה"ל, במטרה לעקוב מקרוב אחר קליטתם וחקירתם של הפעילים הפרו-פלסטינים שהורדו מהספינות המשט הטורקי לעזה בחודש מאי.

במהלך הסיור של השר במתחם הכליאה, נרשמה דרמה כאשר אחת ממשתתפות המשט קראה לעברו בקול: "Free Palestine".

לוחמי הכליאה שליוו את השר השתלטו עליה באופן מיידי והרחיקו אותה מהמקום. במקביל, כחלק מהתנאים במרחב, השמיעו כוחות הביטחון ברקע בעוצמה גבוהה את המנון "התקווה".

השר בן גביר בחר לתעד את האירועים, פנה בצורה ישירה לעצורי המשט כשהוא מניף מולם את דגל ישראל, ואמר למצלמות: "נגמרה הקייטנה, מי שפועל נגד מדינת ישראל ימצא מדינה נחושה, עם ישראל חי".

התיעוד הזה, שהופץ במהירות בכלי התקשורת בעולם, הוא שהוביל לזעם של איטליה ושל מדינות נוספות.

ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'ה מלוני, הגיבה בחריפות ואף דאגה לזימונו לנזיפה של שגריר ישראל ברומא .

גם ראש הממשלה בנימין נתניהו מתח על בן גביר ביקורת קשה. "לישראל יש זכות מלאה למנוע ממשטים פרובוקטיביים של תומכי טרור חמאס להיכנס למים הטריטוריאליים שלנו ולהגיע לעזה. עם זאת, האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. הנחיתי את הגורמים הרלוונטיים לגרש את הפרובוקטורים בהקדם האפשרי".

שר החוץ, גדעון סער, יצא במתקפה חסרת תקדים נגד בן גביר בעקבות התיעוד שהפיץ מהמקום, והאשים אותו בפגיעה ישירה באינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל.

"גרמת נזק ביודעין למדינה במופע המחפיר הזה ולא בפעם הראשונה", תקף שר החוץ סער את בן גביר. "הורדת לטמיון מאמצים אדירים מקצועיים ומוצלחים שנעשו על ידי רבים רבים - מחיילי צה"ל ועד עובדי משרד החוץ ועוד רבים וטובים. לא, אתה לא הפנים של ישראל".