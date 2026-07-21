בבית הדין המשמעתי של עובדי המדינה נפתח הבוקר (שלישי) הדיון בעניינו של עו"ד דוד בבלי, יועצו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

כתב האישום הוגש בעקבות תלונות שהגישו חברות כנסת ממפלגת יש עתיד ובהנחיית היועצת המשפטית לממשלה.

על פי כתב האישום, בבלי התבטא באופן שאינו הולם כלפי חברת הכנסת מירב בן ארי ועוזרתה במהלך דיון בוועדה בכנסת, ובין היתר אמר לה כי "היא לא מעבירה חוקים". בנוסף מיוחסת לו התבטאות ברשת X נגד חבר הכנסת גלעד קריב, שבה כתב, "מה יותר גרוע - שוטר אלים או משטרה שמשקרת לציבור? חבר בוועדת חוץ שמדליף פרוטוקול חסוי".

בתום הדיון אמר בבלי לערוץ 7, "לפני שהתחלתי לעבוד עם השר בן גביר ידעתי שיש דיפ סטייט, מאז שהתחלתי לעבוד איתו - אני גם מרגיש את זה על בשרי". לדבריו, "היועמ"שית המתוסכלת שלא מצליחה למנוע מבן גביר לממש את מדיניותו, מנסה לתפור אותי ואת סביבתו הקרובה של השר".

בבלי הוסיף כי ההליכים נגדו החלו, לדבריו, בעקבות מעורבותו בקידום רפורמת הנשקים ונמשכים כעת באמצעות ההליך המשמעתי. "כתב האישום בבית הדין לנציבות הוא על אמירות במסגרת חופש ביטוי פוליטי, רק כי העזתי להיות מועמד מטעם בן גביר לתפקיד היועץ המשפטי של המשטרה", אמר.

לדבריו, אין בכוונתו להירתע מההליך. "הרדיפה רק מגבירה את הרצון שלי להמשיך ולסייע לשר לעשות טוב למען עם ישראל", הוסיף.

עו"ד אריאל עטרי, המייצג את בבלי, טען כי מדובר ב"תביעת השתקה לכל דבר ועניין" וב"שימוש פסול בהליך המשמעתי". לדבריו, ההליך נועד להשתיק את השר בן גביר ואת אנשיו באמצעות נציבות שירות המדינה, והוא טען לאכיפה בררנית ולפגיעה בחופש הביטוי של אנשי ימין. לדבריו, בכוונת ההגנה להיאבק בטענות במסגרת הדיון בבית הדין.