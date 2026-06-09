שישה חולים זכו לחיים חדשים בעקבות תרומת איבריו של סרן שחר גמלא. במרכז הלאומי להשתלות עדכנו כי ההשתלות בוצעו ביום ראשון בבתי חולים ברחבי הארץ.

לבו של גמלא הושתל בגבר בן 54 בבית החולים בילינסון, וריאותיו הושתלו בגבר בן 47. הכבד הושתל בגבר בן 69 בבית החולים איכילוב.

אונת כבד נוספת הושתלה בילדה בת 7 בבית החולים שניידר. שתי כליותיו הושתלו בגבר בן 37 ובאישה בת 72 בבית החולים בילינסון.

במרכז הלאומי להשתלות ציינו כי שתי קרניותיו של גמלא טרם הושתלו. בנוסף נתרם עור לבנק העור הארצי לצורך טיפול בנפגעי כוויות.

לאה, אמו של שחר, אמרה, "אין דבר יותר גדול מתרומת האיברים - משאירה את שחר לחיות באנשים אחרים. בשמחה ואהבה גדולה".

גמלא, בן 23 מנטור שבדרום רמת הגולן, קצין ביחידת אגוז, נפצע באורח קשה מפגיעת רחפן נפץ בלבנון בלילה שבין חמישי לשישי, פונה לבית החולים ונפטר במהלך השבת.

"שורשיו של שחר נטועים עמוק באדמת הגולן שאהב", נמסר מהמועצה אזורית גולן. "המשפחה בחרה לתרום את איבריו ובכך ממשיך שחר להציל חיים של אחרים. בשעה קשה זו קהילת הגולן מחבקת את לאה, ישי והילדים, המשפחה המורחבת במושב קשת וקהילת נטור. המועצה וכל הגולן מצדיעים ללוחמי ולוחמות צה"ל הממשיכים גם בימים אלו להגן על המדינה".

ראש המועצה וידיד המשפחה אורי קלנר הוסיף כי "שחר לחם מאז ה-7 באוקטובר בכל מקום שבו מדינת ישראל הייתה צריכה אותו, בגבורה, בנחישות ובתחושת שליחות עמוקה. זו משפחה אצילית וגיבורה שנמצאת בכל מקום שהמדינה צריכה אותה בענווה בלי יותר מדי דיבורים".