צילום לוויין שצולם אתמול (שני) בבסיס חיל האוויר רמת דוד מעלה סימני שאלה בנוגע לאפשרות של פגיעה במתחם במהלך מטח הטילים ששיגרה איראן שלשום לעבר ישראל.

בהשוואה לצילומי לוויין קודמים מאותו אזור בבסיס, ניתן לראות כי במקום שבו עמד בעבר האנגר מופיע כעת כתם כהה. לפי ההערכות, מדובר בממצא שעשוי להעיד על פגיעה אפשרית במקום.

בשלב זה לא ניתן לקבוע בוודאות כי מדובר בפגיעה ישירה מטיל, והיקף הנזק אינו ברור. איכות הצילום הזמינה לציבור אינה מאפשרת לקבוע באופן חד-משמעי את מקור הכתם או את משמעותו.

יצויין כי קיימות מגבלות שונות על איכות התיעוד הזמין של מתקנים ביטחוניים בישראל, ובהם גם בסיסי חיל האוויר, אשר משפיעות על היכולת לנתח במדויק שינויים המופיעים בצילומים.

הדיון סביב הצילום החדש מגיע על רקע פרסומים קודמים שהצביעו על פגיעות בבסיסי צה"ל במהלך העימות הקודם מול איראן. ניתוח תמונות לוויין שפרסמה חברת Soar הצביע אז על נזקים במספר מתקנים צבאיים ברחבי הארץ.

לפי אותם פרסומים, בבסיס חיל האוויר רמת דוד זוהו שני מוקדי פגיעה. אחד מהם שימש לפי ההערכות לרכבי סיוע וציוד, בעוד השני שימש כאזור תדלוק ושירות למטוסי קרב.

בנוסף דווח כי צילומי לוויין הצביעו על שינוי בפני השטח סמוך למבנה בבסיס מישר של יחידה 8200 באזור צפת. לפי ניתוח חברת Soar, הממצא עשוי להעיד על פגיעה שאירעה במהלך חודש מרץ.

באותם פרסומים הוזכר גם נזק שנצפה בעמדת הגנה בבסיס חיל האוויר נבטים, וכן שריפה נרחבת במחנה שמשון, אשר לפי ניתוח התמונות התפשטה על פני שטח של כ-200 מטרים בתוך הבסיס לאחר מתקפת כטב"מים שיוחסה לחיזבאללה.