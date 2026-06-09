חוות דעת רשמית של השב"כ, שהוצגה לחברי הכנסת בדיון על חסינותה של ח"כ טלי גוטליב, מעלה כי היא "סיכנה באופן ישיר וממשי את חייו של איש שב"כ בכיר", לאחר שבחרה לחשוף ולפרסם ברבים את זהותו הסודית.

בשב"כ טוענים כי גוטליב המשיכה להפיץ את שמו של הבכיר למרות שקיבלה התרעות מפורשות על הסכנה לחייו.

חוות הדעת הוצגה על רקע הדיונים הסוערים שהתקיימו ביומיים האחרונים בכנסת סביב בקשתה של גוטליב לקבל חסינות מפני העמדה לדין פלילי, לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, החליטה להגיש נגדה כתב אישום חמור בגין גילוי ופרסום מידע חסוי.

הפרשה החלה לאחר שגוטליב הפיצה תאורייה לפיה בן זוגה של מובילת המחאה שקמה ברסלר, שהוא איש שב"כ בכיר, ניהל מגעים חשאיים עם מנהיג חמאס יחיא סינוואר ערב הטבח בשבעה באוקטובר.

העימות החריף שהתפתח בוועדה ערוץ 7

בדיון שהתקיים הבוקר התפתח עימות סוער בין ח"כ מירב בן ארי לח"כ משה אבוטבול. בן ארי הטיחה: "אני לא סופרת אותך, איש קטן ודוחה".

אבוטבול השיב לה, "את לא תבלבלי במוח", והדיון נמשך תוך קריאות ביניים והפרעות מצד המשתתפים.

בהמשך הדיון הפנתה גוטליב שורת טענות חריפות כלפי היועצת המשפטית לממשלה. היא האשימה את בהרב-מיארה באכיפה בררנית וטענה כי התעלמה, לדבריה, מהתבטאויות של מובילת המחאה שקמה ברסלר.

"את בסובלנות רודפת את ממשלת הימין", אמרה גוטליב. "הגשתי תלונה באפריל 2024 ועד עכשיו לא אישרת לפתוח בחקירה. אתם מתנהגים כמו ארגון פשע. חירבתם את הייעוץ המשפטי לממשלה ברגל גסה והכול כדי להלבין את צמרת השב"כ ולהפיל את ממשלת הימין".

היא הוסיפה כי כתב האישום נגדה נועד, לטענתה, להרתיע אנשי ימין. "התאמצתם לייחס לי עבירה של פגיעה בביטחון המדינה. אתם מטילים אימה על אנשי ימין. זאת המטרה - מי שלא בא לכם טוב, אתם תטפלו בו", טענה.

עוד תקפה את התנהלות היועצת המשפטית בסוגיית מינוי ראש השב"כ ואמרה, "כל כך חשוב לך ביטחון המדינה שאת במשך חודשים עסוקה באי מינוי ראש שב"כ. ולמה? כי את רוצה לשמור על האנשים שלך".

בסיום דבריה חזרה גוטליב להתייחס לפרשה שבגינה הוגש נגדה כתב האישום ואמרה, "אני הייתי צריכה לחשוף את בן זוגה של ברסלר? הממשלה הייתה צריכה לחשוף. שר הביטחון היה צריך לחשוף אותו".