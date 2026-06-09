נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע הערב (שלישי) כי התרסקות מסוק האפאצ'י האמריקני במיצרי הורמוז נגרמה כתוצאה מפגיעת כטב"ם איראני וכי ארצו תצטרך להגיב על התקרית.

"זה עתה עודכנתי על ידי הצבא שלנו כי אמש האיראנים הפילו אחד ממסוקי האפאצ’י המתוחכמים ביותר שלנו, בעת שסייר מעל מיצרי הורמוז. במסוק היו שני טייסים, ושניהם בטוחים ויצאו ללא פגע", כתב טראמפ.

הוא הצהיר כי "ארצות הברית חייבת, מכורח הנסיבות, להגיב למתקפה הזו".

מוקדם יותר התייחס יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף למשא ומתן להסכם גרעין עם ארצות הברית ואמר כי ארצו "מעדיפה דיפלומטיה, אך שולטת באופן שוטף גם בשפות אחרות".

"אם תפרו את ההתחייבויות - נעבור למה שאנחנו מדברים הכי טוב. אתם רוכבים על הסוס שריסנתם", הוסיף.

מדובר במקרה שני של הפלת כלי טיס אמריקני בידי איראן. בחודש אפריל חולץ נווט אמריקני שמטוסו הופל באיראן במבצע דרמטי שארך יומיים. כוחות מיוחדים של צבא ארה"ב פעלו תחת אש לאיתורו ולמרות שמטוסי החילוץ הופצצו בשטח.

חודשיים בלבד לאחר אותו אירוע דרמטי, נחשף כי אותו טייס בדיוק שרד אירוע דומה נוסף - כשמטוסו הופל בטעות מאש ידידותית בכווית בתחילת מרץ.