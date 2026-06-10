פיקוד המרכז של ארצות הברית (CENTCOM) הודיע הלילה (רביעי) כי כוחותיו החלו בתקיפות נגד איראן, בהוראת הנשיא דונלד טראמפ.

בהודעת פיקוד המרכז נמסר כי התקיפות הן תגובה להפלת מסוק האפאצ'י של צבא ארצות הברית במצר הורמוז. "המשימה היא תגובה פרופורציונלית לתוקפנות האיראנית הבלתי מוצדקת", לשון ההודעה.

הודעת הפיקוד נמסרה זמן קצר לאחר שכלי תקשורת באיראן דיווחו על לפחות ארבעה פיצוצים בקרבת נמל סיריק שבמחוז בנדר עבאס, וכן על פיצוצים נוספים באי קשם.

חיל האוויר והחלל של משמרות המהפכה איים ב"תגובה קשה" למה שתיאר כ"פעולות האיבה של האויב".

בכיר אמריקני אמר כי התקיפות כוונו לעבר מספר מערכות הגנה אווירית ומערכות מכ"ם איראניות סביב מצר הורמוז וכי הן נמשכות.

גורם אמריקני אמר לרשת CNN כי התקיפות נועדו לשמש איתות אזהרה לאיראן, וכי בוושינגטון מעריכים שהן לא יפגעו במשא ומתן לסיום המלחמה.

הנשיא טראמפ התייחס לתקיפות באיראן בשיחה עם כתב רשת ABC ואמר: "זוהי תגובה למה שאיראן עשו למסוק שלנו אמש, ואני מאמין שהתגובה צריכה להיות חזקה ועוצמתית מאוד".

מוקדם יותר נקט טראמפ בטון תקיף והבהיר כי ארצות הברית תצטרך להגיב על תקרית הפלת המסוק.

זה עתה עודכנתי על ידי הצבא שלנו כי אמש האיראנים הפילו אחד ממסוקי האפאצ’י המתוחכמים ביותר שלנו, בעת שסייר מעל מיצרי הורמוז. במסוק היו שני טייסים, ושניהם בטוחים ויצאו ללא פגע", כתב טראמפ ברשת החברתית Truth Social. הוא הצהיר כי "ארצות הברית חייבת, מכורח הנסיבות, להגיב למתקפה הזו".

עם זאת, מעט לפני שהחלו התקיפות האמריקניות, אמר טראמפ בשיחת טלפון עם ה"וול סטריט ג'ורנל" כי הפלת המסוק האמריקני היא "לא ביג דיל" וכי "הטייס בסדר".