הותר לפרסום הבוקר (רביעי) כי חן כהן, תושב ראשון לציון בן 37, הוא החשוד ברצח בת זוגו לשעבר, ליה כהן מלכה, בפיצוץ מטען חבלה בנתיבי איילון ביום חמישי האחרון.

כהן זומן לחקירה על ידי חוקרי המשטרה, ובמהלכה הכחיש באופן גורף את החשדות המיוחסים נגדו. בית משפט השלום בראשון לציון דן בעניינו והחליט להאריך את מעצרו של החשוד עד ליום ראשון הקרוב.

על פי הערכות המשטרה, החשוד לא פעל לבדו להוצאת המעשה לפועל. חוקרי המשטרה מעריכים כי כהן נעזר בעבריינים שונים אותם הכיר בעבר, וזאת במטרה להוציא לפועל את תוכנית החיסול באמצעות מטען הנפץ.

החקירה הרשמית בעניין נמשכת במטרה לבסס את הראיות בתיק. המשטרה צפויה להמשיך בפעולות החקירה השונות במהלך ימי המעצר שנקצבו על ידי בית המשפט.