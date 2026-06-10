יו"ר מפלגת הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' הדיח את ח"כ משה סולומון מכל ועדות הכנסת שבהן הוא מכהן מטעם הסיעה - לאחר שהצביע נגד חוק יסוד לימוד בתורה.

לדברי סמוטריץ' הדבר נעשה "מתוך ההבנה שמי שאינו מחויב להחלטות הסיעה ואינו פועל בשקיפות וביושרה עם חבריו אינו יכול לייצג את עמדתה בוועדות הכנסת".

בהודעת הסיעה נאמר "ביום שני התקיימה ישיבת סיעת הציונות הדתית שבה נדונה עמדת הסיעה ביחס לחוק. בתום הדיון התקבלה על דעת כלל חברי הסיעה, ובהם גם ח"כ משה סולומון, החלטה ברורה להציב כתנאי לתמיכה בחוק את מחיקת ההשוואה בין לומדי תורה למשרתי השירות הצבאי. בהתאם לכך הוצגה דרישת הסיעה בפני הקואליציה, וזו התקבלה. החוק תוקן בהתאם לעמדת הציונות הדתית, והתנאי שהציבה הסיעה אושר במסגרת ועדת השרים לחקיקה. ח"כ סלומון היה מודע ומעורב בכל התהליך ובשום שלב לא העלה התנגדות או כוונה להצביע נגד.

למרות זאת, ח"כ משה סולומון בחר לפעול על דעת עצמו, בניגוד להחלטת הסיעה. הוא לא עדכן מראש את חבריו כי בכוונתו להצביע נגד, והפתיע את כלל חברי הסיעה בהתנהלותו ובכך פגע באמונם באופן קשה", הוסיפו בסיעה.

עוד ציינו כי "התנהלות כזו אינה מקובלת ואינה יכולה להתקיים במסגרת עבודה סיעתית תקינה, המבוססת על אחריות משותפת, אמון ומשמעת סיעתית. ח"כ סלומון אמור היה להצביע לפי עמדת הסיעה ולכל הפחות לעדכן את יו"ר המפלגה או יו"ר הסיעה מראש בדבר כוונתו להצביע נגד ולתאם איתם את המהלך".

ח"כ סולומון מסר בתגובה: "אינני יכול לעשות שקר בנפשי. איני יכול להביט בעיניהם של המשפחות השכולות מהציבור שלנו, הציונות הדתית, ולהצביע בעד חוק שאומר: אין צורך בשילוב תורה וצבא. כשליוויתי לאורך המלחמה עשרות תלמידי ובוגרי ישיבות הסדר, ישיבות גבוהות ומכינות לקבורה, הבטחתי לעצמי שלא אתן יד לעוול מוסרי ונצחי כזה. אם המחיר שאני צריך לשלם הוא זה, יהיה זה המחיר".

בקבוצות הפנימיות של מרכז המפלגה נכתבו עשרות תגובות זועמות על כך שח"כ מהציונות הדתית הצביע נגד ערך לימוד התורה. לדברי חברים במפלגה, מדובר בתחושה של בגידה והיעדר סיעתית והדבר לא יכול לעבור בשתיקה.

הביקורת מתמקדת בעיקר בחוסר התיאום - סולומון לא עדכן אף גורם במפלגה לפני ההצבעה. "לפחות שסולומון היה מעדכן אותנו או אומר שיצביע נגד. זה בלתי מתקבל על הדעת ויהיו השלכות על התנהלותו", אומר גורם במפלגה המזכיר כי אמש החליטה הסיעה להצביע בעד על הצעת חוק יסוד לימוד תורה.

אחד מחברי מרכז המפלגה כתב בקבוצות הפנימיות, "איך יכול להיות שח"כ מהציונות הדתית מצביע נגד לימוד התורה. מביך".

בתגובה שפרסם סולומון הסביר את עמדתו: "הניסוח הנוכחי משווה בין מי שלומד תורה למשרת בצבא. בנוסח כזה, המהווה חילול ה' ופגיעה בכל עולם התורה הציוני דתי, אינני יכול לתמוך." סולומון הדגיש כי ערך לימוד התורה ברור עד כדי שאינו נצרך לעיגון בחקיקה, אך הוסיף כי "לימוד התורה השלם הוא זה המשלב חיי מעשה וביטחון", וציטט את המשנה באבות: "כל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון".

סולומון הבהיר כי לכשיעלה החוק לקריאה ראשונה יבחן את השינויים שיבוצעו ויחליט בהתאם.