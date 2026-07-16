ח"כ משה סולומון הודיע הערב (חמישי) באופן רשמי כי אינו מתכוון להתמודד בפריימריז במפלגת הציונות הדתית, כפי שפורסם לראשונה בערוץ 7.

"מפלגת הציונות הדתית קידמה את חיזוק ההתיישבות, מדיניות ביטחונית נחושה יותר, השפעה על הכלכלה, על המשילות ועל זהותה היהודית של מדינת ישראל. לצד ההישגים הללו, אני מרגיש שבנושאים שהם לב ליבה של הציונות הדתית - תורה, צבא ועבודה - התרחקנו מהדרך", כתב סולומון בהודעה שפרסם.

הוא הוסיף "אני מאמין בתורה. אני מאמין בלומדי התורה. אני מאמין גם בשירות בצה"ל. בנשיאה משותפת בזכות לשרת, כחלק מהאחריות לבניין המדינה והאומה כולה. אלו אינם ערכים מתחרים - אלו הערכים שעליהם גדלנו ושאותם הציבור שלנו שלח אותנו לייצג. כשהמפלגה בחרה לוותר על העקרונות הללו, הרגשתי שלא אוכל עוד להביט לציבור שלי בעיניים ולומר לו שאני מייצג אותו כפי שהוא מצפה ממני".

לדבריו "לא מדובר בנושא שולי. זו איננה עוד צפרדע שצריך לבלוע. זו המהות עבור מי ששלחו אותי, לפחות כך אני מאמין. לכן, לאחר מחשבה רבה ומתוך אחריות ציבורית, החלטתי שלא להתמודד בפריימריז הקרובים של מפלגת הציונות הדתית. אני מאמין שפוליטיקה היא כלי, לא מטרה. כשהכלי כבר אינו מאפשר לך לשרת את הערכים שלשמם נכנסת לחיים הציבוריים, צריך לדעת לומר זאת ביושר.

סולומון ציין כי עדיין אינו יודע לאן פניו מועדות מבחינה פוליטית. "אני לא יודע עדיין מה תהיה דרכי הפוליטית בהמשך. אבל דבר אחד ברור לי: השליחות הציבורית שלי לא מסתיימת כאן. זו הייתה דרכי, ובעזרת השם - זו גם תהיה דרכי בעתיד. תודה לחבריי לסיעה ולשותפים לדרך".

אתמול הודיע שר העלייה והקליטה אופיר סופר כי החליט לפרוש מהפוליטיקה בצל הפערים בינו לבין יו"ר מפלגת הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' בין השאר גם על על חוק הגיוס. סופר הודיע מראש לסמוטריץ' על כוונתו.

"החלטתי שלא להעמיד את מועמדותי לכנסת הבאה. אמשיך לפעול במסירות עד להשלמת הקדנציה. תודתי נתונה ליו"ר מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ’, על שנים של אמון ועשייה משותפת ולראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, על ההובלה והניווט בתקופה מורכבת ומאתגרת זו", כתב סופר.

הוא הוסיף "מדינת ישראל חייבת להמשיך ולבצר את ביטחונה ולהעמיד קיר ברזל יצוק ואיתן, אך גם כזה הנשען על רוח, ערכים ואחדות. חובה על כולנו לטפח רוח מאחדת בעם בישראל. השכול ופצעי המלחמה יישאו עמם צלקות שלא יגלידו במהרה. אלה יזכירו לכולנו, מדי יום, את גודל האחריות והמחויבות לדרך נכונה".

לדבריו "על אזרחי ישראל מוטלת החובה לתבוע שיח של אחדות, סולידריות ושותפות אמיתית במשימה הקדושה והקריטית של ההגנה על בטחון המדינה. שיח של חוסן לאומי, אמונה בצדקת הדרך ואמונה במורשת ישראל ובנצח ישראל".