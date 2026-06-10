יממה לאחר פרסום מכתבם של 12 ראשי ישיבות הסדר, שבו הודיעו כי לא ישלחו את תלמידיהם לשרת בחיל השריון אם ישולבו בו נשים, מפרסם צה"ל תגובה רשמית ומבקש להבהיר את תמונת המצב בנוגע לפיילוט הנבחן.

בצה"ל ציינו כי לאחר כשנתיים וחצי של מלחמה עצימה, רב-זירתית וחסרת תקדים, שבמהלכן הורחבו המשימות המבצעיות באופן משמעותי והעומס על מערך המילואים גדל, קיים צורך בכל כוח אדם איכותי. "צה"ל זקוק לכל לוחם ולוחמת", נמסר.

עוד נמסר כי "כצבא העם, צה"ל רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות, תוך מאמץ גדול לשמירה על אורח חייהן וצרכיהן, באופן שאינו פוגע באוכלוסייה אחת על חשבון האחרת".

בצה"ל הדגישו כי בג"ץ לא הורה על גיוס נשים לחיל השריון, אלא הנחה לקיים את הפיילוט המתוכנן בנושא.

לדבריהם, "פיילוט כשמו כן הוא - מהווה התנסות ראשונית לבחינה להמשך". עוד צוין כי הפיילוט יבוצע בהתאם לפקודת השירות המשותף, תוך עמידה בכלל הסטנדרטים המבצעיים והמקצועיים ובהתאם לצורך המבצעי.

בהודעה הרשמית הודגש כי "בכלל האפשרויות הנבחנות בפיילוט לא קיימת חלופה בה עתיד להתקיים שירות משותף של גברים ונשים באותה המסגרת". בצה"ל הוסיפו כי נכון לעכשיו הפיילוט טרם הוצג לרמטכ"ל, והנושא צפוי לעלות לדיון בתקופה הקרובה.

עוד מסרו בצבא כי בחודשים האחרונים מתקיים קשר שוטף בין בכירי צה"ל לבין ראשי ישיבות ההסדר, נציגיהם וגורמים נוספים בציבור הדתי-לאומי סביב הסוגיה.

לסיום נכתב כי "צה"ל מעריך ומוקיר את תרומתם של כלל המשרתים והמשרתות, ובכלל כך משרתי ישיבות ההסדר למאמץ הביטחוני בכלל הזירות".

הבוקר פרסם הרב דוד פנדל, ראש ישיבת ההסדר בשדרות, המונה מאות תלמידים,סרטון בו הוא מסביר את מה שעומד מאחורי ההחלטה להפסיק לשלוח תלמידים לשריון, בעקבות החלטת בג"ץ על שילוב נשים במערך הלוחם.

לדברי הרב, לא מדובר חלילה בקריאה לסרבנות, כלשונו, אלא בדרישה לגיטימית של התלמידים הלוחמים בעלי פרופיל שאיננו מתאים לחי"ר, לכך שצה"ל ימצא פיתרון המאפשר להם להמשיך להתגייס לשיריון בצורה שלא תהיה אסורה עליהם.

הרב דוד פנדל משיב לביקורת צילום: באדיבות המצלם

"אנחנו מייצגים אלפי תלמידים שהם חיילים, מלאים מוטיבציה, מלאי רצון, שרוצים להישאר בכל מקום, משרתים, מוכנים למסור את נפשם למען אהבת הארץ, אהבת המדינה, ורוצים בכל כוחם להיות חלק מהמאמץ הלאומי וחלק מצה"ל", הצהיר הרב פנדל.

הוא הדגיש "צה"ל לא מאפשר זאת. פתאום באמצע מלחמה בצורה הכי לא מובנת, מכניסים לתוך הטנק בנות, שזה אסור על פי ההלכה על פי כל הרבנים מכל גוני הקשת. גם 'קיצוניים', גם ליברלים, כל רב שתשאלו - אצל כל הרבנים זה דבר מוסכם".

הרב הבהיר כי מדובר בדרישה של הלוחמים בשטח. "לא צריך לשאול את הרבנים, תשאלו את החיילים, הם באים אלינו, הם למדו הלכה, הם קיבלו את זה מהבית, קיבלו את זה מעצמם, לא רוצים להיות במקום שאסור להם. זה כמו שהצבא קיבל על עצמו שלא מכריחים חלילה לחלל שבת, או לאכול מאכלות אסורות, גם טהרת המחנה, זה כל כך פשוט".

על הטענה לסרבנות הגיב "מי מעיז לדבר על סרבנות? החבר'ה רוצים לשרת, מחפשים איך לשרת, מחפשים בכל כוחם להיות חלק מהמאמץ הלאומי הזה. אנא תנו לנו ולא נפלג ולא נשסע. רוצים למצוא פתרון נכון עם מדינת ישראל".