המנהל האזרחי חילץ הערב (רביעי) אזרחית ישראלית מקלקיליה. זאת לאחר שהתקבל דיווח על שהותה ברשות הפלסטינית תוך סיכון לשלומה.

עם קבלת הדיווח, פעלו קציני מפקדת התיאום והקישור הצבאית אפרים, להענקת הגנה מיידית לישראלית, ובמקביל להעברתה לידי כוחות הביטחון בערוצי התיאום.

מתחקיר ראשוני עולה כי היא נכנסה ברכבה הפרטי למרחב העיר הפלסטינית, ככל הנראה במטרה לבצע קניות. המקרה הועבר להמשך טיפול משטרת מחוז ש"י.

במערכת הביטחון שבים ומדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים, ואסורה על פי חוק.

לפני כחודשיים וחצי חילצו כוחות הצבא שלושה יהודים ממסעדה בקלקיליה. האזרחים נכנסו לעיר במטרה לאכול במסעדה - כל זאת תוך סיכון ממשי לחייהם. הם הועברו לטיפול המשטרה.

חודשיים לפני כן התרחשו מספר מקרים של ישראלים שהמנהל האזרחי נאלץ להוציאם מאזורים שונים ברשות הפלסטינית.

באחד המקרים אישה יהודייה הוצאה מהעיר יריחו לאחר שנצפתה משוטטת בעיר באופן שסיכן אותה. כמה ימים לפני כן אותרו ארבעה יהודים, שלושה מהם בעלי אזרחות זרה שנכנסו גם כן ליריחו.