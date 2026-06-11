ארצות הברית פתחה הלילה (חמישי) במתקפה באיראן. כך אישר בכיר אמריקני, לאחר שדווח כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו במספר אזורים במדינה.

בין היתר דווח על הפעלת המערכות במחוז פארס, באי קשם וכן בבירה טהרן. בנוסף, דווח על פיצוצים שנשמעו באי קיש, באי קשם וכן בסיריק סמוך למצר הורמוז.

כמו כן דווח על פיצוץ במפעל הפטרוכימי בעסלויה, המתקן הגדול מסוגו במדינה האחראי לכ-50% מהייצור הפטרוכימי האיראני. עם זאת, באיראן הכחישו את הדיווחים.

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב אישר גם הוא את התקיפות ואמר כי הן מכוונות "נגד מספר רב של יעדים".

באיראן דווח בהמשך על חילופי אש ימיים בין כוחות איראניים לכוחות צבא ארה"ב. הטלוויזיה הממלכתית באיראן טענה במקביל כי ספינות של צבא ארצות הברית הפועלות במרחב מצר הורמוז ובמפרץ עומאן הותקפו באופן משולב באמצעות טילים וכטב"מים איראניים.

משמרות המהפכה טענו כי מערכות ההגנה האווירית של איראן שיגרו טיל לעבר מטוס קרב מסוג F-16 של חיל האוויר האמריקני בשמי המפרץ הפרסי.

בנוסף הכריזו משמרות המהפכה על חסימתו המלאה של מצר הורמוז בעקבות התקיפות האמריקניות האחרונות באזור.

בהצהרה הרשמית של משמרות המהפכה נאמר: "החל מרגע זה, בשל חוסר הביטחון באזור, מצר הורמוז נסגר לתנועת כל סוגי כלי השיט, לרבות מכליות נפט וספינות מסחר. כל כלי שיט שינסה לעבור יותקף".

דקות ספורות קודם לכן, אמר שר המלחמה האמריקני פיט הגסת' לכתבים כי ארצות הברית "תכה חזק" באיראן הלילה. לדבריו, "פיקוד המרכז יהיה עסוק הלילה. נפציץ מתקנים מרכזיים באיראן, התקיפות יהיו חזקות וברורות".

הוא הוסיף כי הפעולות "יקדמו את האינטרסים הצבאיים האמריקניים ויקדמו את העמדה הדיפלומטית" של וושינגטון.

עוד קודם לכן דווח באתר החדשות "אקסיוס" כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כינס דיון בחדר המצב של הבית הלבן, שעסק באפשרות לתקיפות אמריקניות נוספות נגד איראן. הדיון התקיים שעות ספורות לאחר שטראמפ הצהיר בפני כתבים כי ארצות הברית "תכה באיראן שוב בעוצמה היום". בדיון לקחו חלק סגן הנשיא ואנס, מזכיר המדינה מרקו רוביו, ראש ה-CIA ג'ון רטקליף, יו"ר המטות המשולבים גנרל דן קיין, שליח הבית הלבן סטיב ויטקוף ובכירים נוספים. הגסת' השתתף בדיון ממפקדת פיקוד המרכז האמריקני בטמפה, פלורידה.

גורמים אמריקניים ציינו כי אחת האפשרויות שנבחנות על ידי הנשיא היא מבצע רחב היקף אך קצר טווח, שמטרתו להגביר את הלחץ על טהרן ולגרום לה לשנות את עמדתה במשא ומתן המתנהל מול וושינגטון. ברקע הדיון, מתווכים מקטאר קיימו ביממה האחרונה שיחות עם בכירים איראניים בטהרן, בניסיון לחדש את המגעים סביב ההסכם שעליו מנהלות המדינות משא ומתן בשבועות האחרונים.

מוקדם יותר הערב רמז שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, למתקפה משמעותית צפויה. "דברים עשויים להיות מעט 'חריפים' בשכונה בקרוב", כתב האקבי בחשבון ה-X שלו.

בתגובה לדברים כתב נשיא איראן פזשכיאן: "איומים לפגוע בתשתיות אינם מפגן של כוח, אלא סימן של ייאוש. איראן תעמוד איתן מול כל לחץ או איום".