ד"ר נמרוד גורן, מומחה ליחסי טורקיה ישראל, מסביר בראיון לערוץ 7 את החלטת הנשיא הטורקי להחריף את ההתבטאויות כלפי ישראל ומציין כי למעשה מדובר באותה מגמה של התבטאויות שמאפיינת את ארדואן עוד מלפני השבעה באוקטובר ובוודאי אחרי.

במרוצת השנים הללו, אומר ד"ר גורן, התרגלנו לסוג כזה של שיח שכולל השמצות, גידופים ואף איומים מכיוון אנקרה.

לדבריו, הדברים תלויים גם באופן בו ישראל מתייחסת להצהרות מסוג זה, "בעבר היה קל יותר להחליק את זה כעוד דיבורים, אבל התפיסה אחרי השבעה באוקטובר היא שלא להשלים ולעבור הלאה אחרי אמירות כאלה, אבל המסרים לא חדשים. כבר אחרי המשט הטורקי ארדואן איים לשלוח ספינות מלחמה כדי להתעמת עם חיל הים הישראלי. כך שהתוכן לא חדש אלא המסגור והאופן שבו מתייחסים לדברים בישראל".

הוא מעיר ומציין כי גם השיח הישראלי כלפי טורקיה החריף, ובהקשר זה הוא מזכיר את דבריו של נפתלי בנט שהשווה את טורקיה לאיראן. לטעמו ישנה הגזמה בתפיסת האיום ההדדי על ידי שתי המדינות.

"גם בטורקיה יש שיח שחושש שישראל הולכת להפציץ בטורקיה. היה על כך שיח בפרלמנט הטורקי. שתי המדינות מביעות את החשש הזה שנובע בחלקו גם מאג'נדות פוליטיות שמשרתות אינטרסים כאלה ואחרים בשני הצדדים, חלק נגרם משנות מלחמה ותהפוכות אזוריות וחלק נגרם מכך שהקשרים כבר אינם כמו שהיו בעבר, כמעט ואין דיפלומטים בין שתי המדינות, וכך לא תיירות ואנשי עסקים. במשך שנים היו תקופות קשות בין המדינות, אבל גם כשהזירה המדינית הייתה קשה היה המגזר העסקי, היו מכוני מחקר, הייתה תיירות ועוד וכל אלה לא קיימים. הם היו מרככים".

עם זאת מציין ד"ר גורן כי עדיין קיימים שיתופי פעולה ביטחוניים בין ישראל לטורקיה סביב סוגיית עתידה של סוריה והשאיפה להרגעת הזירה הזו, כך לפחות על פי פרסומים שונים.

באשר לסיכוייה של ארה"ב להרגיע את הרוחות בין ירושלים לאנקרה ולהיפך, אומר ד"ר גורן כי אמנם מדובר בשתי מדינות החשובות לארה"ב, והשגריר הטורקי מצוי בקשר ידידותי קרוב מאוד לנשיא האמריקאי, אך אין באפשרותה של ארה"ב לגשר על כל הפערים שבין שתיהן.

עם זאת הוא מעריך כי גם החיכוכים בין המדינות לא חייבים בהכרח להביא לכדי עימות צבאי. ההבנה בשני הצדדים היא שעימות פיזי אינו תרחיש רצוי, ועם זאת קיימת התייחסות רצינית למציאות המשתנה, להתבטאויות ולאיומים.

בהתייחס לעיתוי ההתבטאות החריפה של ארדואן, הוא מציין גם את עצירת המתקפות הישראליות בלבנון בעקבות הנחיית טראמפ, אך גם את התכנסות פורום שרי מדינות אגן הים התיכון, שממנו טורקיה מודרת וחברות בו שלוש מדינות שטורקיה חוששת משיתוף הפעולה ביניהן, יוון, קפריסין וישראל. ארדואן רואה את ההתכנסות הזו ומבקש להזכיר לסביבה כולה שארצו היא שחקן אזורי משמעותי.