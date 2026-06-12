השר לשעבר, ח"כ מיכאל מלכיאלי מש"ס' התייחס בריאיון לערוץ 7 למשבר בקואליציה סביב חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעונות.

לדבריו, כבר עם הקמת הממשלה היה ברור לשותפות הקואליציוניות כי הסדרת מעמדם של לומדי התורה היא יעד מרכזי, שנועד למנוע מצב שבו לומדי תורה מוגדרים כעבריינים או עריקים.

מלכיאלי אמר כי לאורך הדרך נבחנו אפשרויות שונות לקידום ההסדרה, ובהן חוק יסוד לימוד תורה, שלדבריו הופיע כבר בהסכמים הקואליציוניים. הוא טען כי מטרת המהלך הייתה להעניק מעמד חוקי לערך לימוד התורה גם במקרים שבהם יועלו טענות משפטיות נגד חוק הגיוס.

לדבריו, ניסיונות לקדם את החוק נבלמו לאורך הקדנציה על ידי גורמים שונים, ובהם חברי קואליציה ואנשי מערכת המשפט. הוא טען כי "אי אפשר להישאר בגוש, בקואליציה, בכנסת, בממשלה, שלא יודעת להסדיר את מעמדם של לומדי התורה".

בהמשך תקף מלכיאלי את מדיניות האכיפה נגד תלמידי הישיבות החרדיות וטען כי היא באה על חשבון המאבק בפשיעה ובטרור. "הקצאת משאבים לרדיפת לומדי תורה היא הפרס הכי גדול שיש לעבריינים במדינת ישראל".

מלכיאלי מתח ביקורת גם על חברי קואליציה המתנגדים לחוק המעונות ולחוק הגיוס. לדבריו, אותם נבחרי ציבור מסכנים את יציבות גוש הימין ופועלים בניגוד לערכי הציבור ששלח אותם לכנסת, כאשר הם מעניקים לדבריו גיבוי למהלכים נגד עולם התורה.

הוא ביקש להעביר מסר לשר אופיר סופר ולח"כים משה סולומון ודן אילוז. "הם רודפים אותנו בתקשורת ומצדיקים את גלי בהרב- מיארה. הם רודפים את לומדי התורה. אתם מפילים את גוש הימין. בסוף בגללכם ליברמן, לפיד, גולן ומנסור עבאס יהיו בשלטון. אתם מחוררים את האונייה שכולנו נמצאים בה. יש חילוקי דעות, אבל צריך להביא חוק מוסכם, ולעבוד ביחד".

"יש קרב אחד מתמשך של מיארה והשמאל נגד לומדי התורה. מי שיצביע נגד חוק המעונות ערק מגוש הימין למיארה ולשמאל הקיצוני", סיכם.