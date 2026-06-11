תיעוד מתוך אחת המנהרות שאותרה בגזרה דובר צה"ל

כוחות צוות הקרב החטיבתי קומנדו, ויחידת יהל"ם בפיקוד אוגדה 36, פועלים להעמקת טיהור רשת המנהרות התת-קרקעיות מתחת לרכס הבופור.

הפעילות המבצעית מתבצעת בהכוונת אגף המודיעין ופיקוד הצפון בשטח לבנון. על פי הודעת צה"ל, תשתיות אלו תוכננו ומומנו על-ידי משטר הטרור האיראני, ומהוות נכס משמעותי לניהול הלחימה של הארגון.

במהלך טיהור רשת המנהרות, אותרו אמצעי לחימה רבים ומגוונים ששימשו את מחבלי חיזבאללה. בין הממצאים שאותרו בתוואי התת-קרקעי היו פצצות מרגמה, רימוני רסס, משגרי RPG, טילי קורנט, מקלעי נ"מ ורובי קלאצ'ניקוב.

הכוחות ממשיכים לסרוק את השטח במטרה לנטרל את היכולות ההתקפיות וההגנתיות של הארגון בגזרה.

בימים האחרונים, במהלך פעילות של יחידת אגוז לאיתור הפירים והתוואים התת-קרקעיים, זיהה רחפן של כוחות יחידת יהל"ם מחבלים באחד מהתוואים.

נמלטו מהמנהרה - וחוסלו מהאוויר דובר צה"ל

המחבלים שזיהו את הרחפן ברחו מהמקום ואף פתחו בירי לעברו תוך כדי מנוסתם. לאחר מכן, זוהו המחבלים יחד עם מחבלים נוספים כשהם מנסים לברוח מהתוואי התת-קרקעי החוצה.

חיל האוויר בהכוונת הכוחות בשטח תקף באופן ממוקד וחיסל את המחבלים הנמלטים.

צה"ל פרסם מספר תיעודים, ובהם תיעוד רחפן מזיהוי המחבלים ותיעוד מתקיפת חיל האוויר. כמו כן, פורסמו תיעוד ממצלמת הגוף של לוחמת תיעוד מבצעי ותיעודים של אמצעי הלחימה ומקלע הנ"מ שאותרו במקום.

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל