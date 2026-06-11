ראש המוסד, רומן גופמן, הודיע היום (חמישי) על החלטתו למנות את א' לתפקיד סגן ראש המוסד וראש מנהלת המבצעים הבא של הארגון.

המינוי אושר על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, וא' צפוי להיכנס לתפקידו באופן מיידי.

במוסד ציינו כי א' שירת לאורך השנים במגוון תפקידים בליבת העשייה המבצעית של הארגון וצבר ניסיון רב בפעילותו המבצעית.

עוד נמסר כי א' מביא עמו ידע מקצועי, ניסיון והיכרות מעמיקה עם עבודת המוסד ועם האתגרים המבצעיים העומדים בפניו.

בשבוע שעבר גופמן החליט להדיח עם כניסתו לתפקיד את סגן ראש המוסד שמונה רק לפני חודשים ספורים והיה אחד המועמדים לראשות המוסד.

בהודעה נמסר כי "ראש המוסד ביקש להביע את הערכתו העמוקה לא’ על 22 שנות שירות מבצעי במוסד ועל תרומתו המשמעותית לביטחון מדינת ישראל".

במהלך שירותו פעל א’ בחוד העשייה המבצעית של הארגון בשלושה אגפים מבצעיים, פיקד על שניים מהם והוביל שורה של מבצעים פורצי דרך. על הישגיו עוטר בחמישה פרסי ביטחון ישראל.