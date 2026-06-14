זעם בקהילה היהודית בלונדון בעקבות התנהלות המשטרה במהלך ההפגנות שנערכו סמוך ליריד הנדל"ן הישראלי בעיר. לטענת המוחים הפרו ישראלים, בעוד המחאה הפלסטינית התקיימה בצומת מרכזי בכביש ראשי סמוך ליריד, המפגינים היהודים והפרו ישראלים הורחקו אל תוך השכונה ולרחובות צדדיים. איתי גלמודי, ממארגני המחאה מטעם ארגון Stop the Hate, אמר לערוץ 7 כי ההתנהלות מנוגדת לחוקים המקומיים. לדבריו, "הפגנות נגדיות אמורות להתקיים במרחק ראייה זו מזו". גלמודי טען עוד כי גורמים רשמיים בהנהגה המקומית עודדו את המחאה הפרו פלסטינית והתנגדו לקיום יריד הנדל"ן הישראלי. לדבריו, היחס כלפי המפגינים הפרו ישראלים עורר תחושת אפליה וזעם בקרב חברי הקהילה היהודית בעיר. עוד באותו נושא: עימותים בין תומכי ישראל לפרו פלסטינים

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