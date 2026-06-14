בישראל מעריכים כי איראן תגיב בירי על התקיפה הישראלית הממוקדת בדאחייה לאור האיומים שהשמיעו בכיריה בשעות האחרונות.

פיקוד העורף החמיר הערב (ראשון) למשך יממה את ההנחיות והורה לעבור למצב של פעילות מלאה עם הגבלת התקהלות של עד 5,000 אנשים בכל אזורי הארץ למעט קו העימות - שם יוותרו ההגבלות הקודמות על כנן.

גורם ישראלי אמר אחר הצהריים לרשת CNN כי "ישראל לקחה בחשבון כי התקיפה עלולה לגרור תגובה של ירי טילים בליסטיים מאיראן, ביום שבו ארה"ב ואיראן אמורות לחתום על הסכם ראשוני להפסקת אש".

הוא הדגיש כי "ישראל עדכנה את פיקוד המרכז של ארצות הברית על התקיפה בביירות היום לפני ביצועה".

גורם ישראלי הוסיף "התקיפה בדאחייה היתה לעבר מפקדה של חיזבאללה ולא סיכול ממוקד. היעד לא היה בכיר בחיזבאללה כפי שדווח בערוץ סעודי".

מוקדם יותר אמר הרמטכ"ל אייל זמיר "אנחנו עוקבים באופן הדוק אחר המתרחש תוך שמירה על דריכות ומוכנות גבוהה בכלל הזירות - המציאות כעת רגישה ומורכבת. צה"ל כולו נחוש, דרוך, מוכן ופועל בעוצמות משתנות בכלל הגזרות. לבנון היא מרכז הכובד העיקרי שלנו, אך אנחנו נערכים גם להתפתחויות בזירות אחרות.

ישראל תקפה היום (ראשון) מפקדה של ארגון הטרור הרצחני חיזבאללה בדאחיה שבביירות בתגובה לירי הארגון לשטח ישראל. סוכנות הידיעות הלאומית בלבנון דיווחה כי שלושה נהרגו ו־15 נפצעו. אתר אל־חדת' הסעודי מסר כי אחד מההרוגים הוא עלי אל־חאג', מפקד בחיזבאללה.

יו"ר הפרלמנט של איראן מוחמד באכר קאליבאף, שעומד בראש צוות המשא ומתן, איים בהפסקת המו"מ עם ארה"ב. "התוקפנות בדאחיה הוכיחה שוב כי לארצות הברית אין רצון או יכולת למלא את התחייבויותיה", כתב בחשבון ה־X שלו. "אם אין לכם את הרצון והיכולת למלא את התחייבויותכם אי אפשר לדבר על המשך הדרך".

מוקדם יותר הודיע הצבא כי שלושה כטב"מים מלבנון נפלו בשטח ישראל, ליד הגבול, ללא נפגעים. דובר צה"ל בערבית פרסם הודעות פינוי לכפרים ועיירות רבות בדרום המדינה, וקרא לתושבים לעזוב את בתיהם ולנוע אל מצפון לנהר הזהראני.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ', חבר הקבינט המדיני־ביטחוני, כתב הבוקר ברשת X כי "הירי לעבר ישובי הצפון הוא מבחן למשוואת הדאחיה שראש הממשלה הכריז עליה. אני קורא לו לממש אותה בנחישות ובתקיפות ולהוריד עוד היום בניינים בדאחיה". השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, כתב: "על כל רחפן - טיל. על כל הפרה - אש. על כל כטב"ם - הדאחיה צריכה לרעוד. על כל שערה מראשו של חייל צה"ל - אלף מחבלי חיזבאללה".