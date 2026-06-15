צה"ל הודיע הבוקר (שני) כי בתום הערכת מצב הוחלט על שינוי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף, זאת על רקע ההתפתחויות האזוריות ולאחר ההסכם שעליו הודיעו במהלך הלילה ארצות הברית ואיראן.

על פי ההודעה, השינויים נכנסו לתוקף היום בשעה 10:00 ויישארו בתוקף עד מחר, יום שלישי, בשעה 20:00.

במסגרת ההקלות הוחלט להסיר את מגבלת ההתקהלות של עד 5,000 משתתפים בכלל אזורי הארץ. באזור קו העימות לא חל שינוי במדיניות, וההנחיה הקיימת של פעילות חלקית נותרה בתוקף.

בצה"ל הדגישו כי פיקוד העורף ממשיך לקיים הערכות מצב שוטפות בהתאם להתפתחויות הביטחוניות.

עוד נמסר כי ככל שיחולו שינויים נוספים במדיניות ההתגוננות, הציבור יעודכן באמצעות הפלטפורמות הרשמיות של פיקוד העורף ודובר צה"ל.

במקביל פרסמה סוכנות הידיעות האיראנית Mehr את פרטי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. לפי הפרסום, ההסכם כולל הפסקה קבועה ומיידית של הלחימה בכל החזיתות, לרבות בלבנון, לצד התחייבות אמריקנית שלא להתערב בענייניה הפנימיים של איראן ולכבד את ריבונותה.

עוד דווח כי ההסכם כולל הסרה מלאה של המצור הימי בתוך 30 יום, פתיחה מחדש של מצר הורמוז, התחייבות אמריקנית שלא להוסיף כוחות לאזור במהלך תקופת המשא ומתן והשעיית סנקציות על מגזרי הנפט והפטרוכימיה האיראניים.

לפי הפרסום, יתקיימו 60 ימי משא ומתן לגיבוש הסכם קבע שיעסוק בתוכנית הגרעין האיראנית, הסרת סנקציות ושיקום כלכלי. כמו כן דווח על שחרור הדרגתי של 24 מיליארד דולר מכספים איראניים מוקפאים ועל הקמת מנגנון פיקוח ליישום ההסכם.

הסוכנות האיראנית ציינה כי במסגרת ההבנות המתגבשות, סוגיית תוכנית הטילים של איראן והתמיכה בארגוני ההתנגדות לא תיכלל במשא ומתן העתידי, אשר יתמקד בסוגיות הגרעין, הסנקציות והשיקום הכלכלי.

יצויין כי ראש הממשלה נתניהו הבהיר לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי ישראל אינה מתכוונת לסגת מהעמדות שבהן היא נמצאת כיום בלבנון, ואינה רואה עצמה מחויבת לסעיף הלבנוני במסגרת ההסכם המתגבש עם איראן,