סיעות ש"ס ויהדות התורה הודיעו היום (שני) ליו"ר הקואליציה כי לא יתמכו בחקיקה הקואליציונית במליאת הכנסת, זאת בשל אי העלאת חוק המעונות לסדר היום.

בהודעה משותפת שמסרו שתי הסיעות נאמר: "הודענו כעת ליו"ר הקואליציה כי בשל אי־העלאת חוק המעונות לסדר היום, לא נצביע היום בעד חקיקה קואליציונית במליאת הכנסת".

בעקבות הודעת ש"ס ויהדות התורה החליטה הקואליציה להסיר את הצעות החוק שהיו אמורות לעלות להצבעה במליאת הכנסת.

חוק המעונות נועד למעשה לעקוף את השלכות פסיקת בג"ץ שהובילה להקפאת סבסוד מעונות היום עבור אברכים עריקים.

אחת הסנקציות המשמעותיות שהוטלו על מי שאינם מתגייסים היא שלילת הסבסוד הניתן להורים לילדים בגיל מעון, כאשר גובה הסיוע יכול להגיע למאות ואף אלפי שקלים בחודש לכל ילד, בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי משרד העבודה.

לצורך קבלת הסבסוד נבחנים כיום נתונים הנוגעים לעבודת ההורים, ללימודים אקדמיים או להפעלת עסק עצמאי. במשך שנים הוכרו גם אברכים כלומדים לצורך קבלת ההטבה, אולם לאחר פסיקת בג"ץ נקבע כי המדינה אינה יכולה להמשיך ולתמוך באברכים שמעמדם כתלמידי ישיבה הוא הסיבה לאי גיוסם לצה"ל.

לפני כשנה וחצי הגיש חבר הכנסת ישראל אייכלר, שכיהן אז כיו"ר ועדת העבודה והרווחה וכיום משמש סגן שר התקשורת, הצעת חוק שלפיה הזכאות לסבסוד תיקבע לפי מצבה של האם בלבד.

הנימוק הרשמי היה שהסיוע נועד לאפשר לאם לצאת לעבודה, אולם בפועל המהלך נועד לנתק את הזכאות ממעמדו הצבאי של האב ולאפשר את המשך קבלת הסבסוד גם למשפחות אברכים.

במפלגות החרדיות רואים בחוק המעונות יעד מרכזי בתקופה הנוכחית, בין היתר לנוכח תחושת האכזבה מאי קידום חוק הגיוס והשלכות הסנקציות הכלכליות המוטלות על משפחות אברכים.