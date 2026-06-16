צבא ארצות הברית נערך לפנות חלק ממטוסי התדלוק המוצבים בנמל התעופה בן גוריון, המהווים כ-20% מהמטוסים המוצבים כיום בישראל.

המהלך האמריקני מגיע על רקע ההסכמה שהושגה בין וושינגטון לטהראן על מזכר הבנות, אשר נועד לסלול את הדרך לסיום קבוע של המלחמה.

בחודשים האחרונים עשרות מטוסי תדלוק אמריקניים חנו באזורים נרחבים בנמל התעופה בן גוריון ובנמל התעופה רמון. נוכחות זו הובילה לביקורת מצד גורמי תעופה בישראל. ראש רשות התעופה האזרחית, שמואל זכאי, אף התריע בעבר כי נתב"ג מתנהל בפועל כ"בסיס צבאי ולא כנמל תעופה אזרחי".

פינוי חלק מהמטוסים עשוי להקל במידת מה על מצוקת החניה הקיימת כיום בנמל התעופה.

בשלב זה רוב מערך התדלוק האמריקני צפוי להישאר בישראל. בשל כך, ההשפעה של המהלך המסתמן על פעילות נתב"ג צפויה להיות מוגבלת יחסית.