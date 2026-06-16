עו"ד שבות רענן, פעילת ארגוני זכויות מילואימניקים ובני משפחותיהם, הודיעה הבוקר (שלישי) על פרישתה מהפריימריז של מפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל ביום בו נערכות הבחירות הפנימיות.

רענן, שיגרה מכתב למתפקדי התנועה בו הסבירה את המניעים שהובילו אותה להחלטה הדרמטית: "המסירות ותחושת השליחות שאין כמותן, לצד המעטפת והמענים שאני הובלתי, מאפשרים להנהגת מדינת ישראל לנצל את הערבות ההדדית והאחריות שלנו, ולא לדאוג להחלפה תחת האלונקה".

היא הוסיפה כי "כששמעתי עוד ועוד חבר'ה שכבר מאבדים אחיזה בריאה בעבודה ובמשפחה, הבנתי שהעוול פה חמור ברמה המוסרית, התורנית, וגם ברמה הביטחונית-אסטרטגית".

רענן הסבירה כי הצטרפה להובלת התנועה "כדי להוביל קול ימני-אמוני ונשי ברור שדורש להגן על הבית, ולהוציא את המערכת מהקונספציה הפוליטית המאפשרת להיסחט על ידי כוחות לא ציוניים".

לדבריה, השאיפה שלה הייתה לייצר כוח פוליטי חדש, נקי ומחבר שיעניק בית לציבור הציוני-דתי והימני שמחפש ייצוג אותנטי, אך השבועות האחרונים של הקמפיין הביאו אותה לחשב מסלול מחדש.

"במהלך השבועות האחרונים בפריימריז, נוכחתי לדעת כי בעת הזו המעבר ממאבק מילואמניקי אותנטי למסגרת פוליטית - פחות מתאים להגשמת התקווה הזו", כתבה רענן, היא הוסיפה כי כדי להביא את קולן של המשפחות המגויסות בצורה האפקטיבית ביותר, היא הגיעה למסקנה שעליה לחפש נתיב מדויק יותר עבורה.

בסיום מכתבה הודתה רענן ליו"ר המפלגה ואמרה, "אני רוצה להודות ליועז על האמון והדחיפה להצטרף למערכה הפוליטית, על ההתגייסות למען עם ישראל, ומצדיעה לגדוד המדהים והחשוב שהקים".