ועדת החוץ והביטחון בראשות ח"כ בועז ביסמוט אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל.

ההצעה, שהגיש ח"כ משה פסל, קובעת כי בכל שנה יוקפא סכום בגובה הכספים ששילמה הרשות הפלסטינית לרצועת עזה בשנה הקודמת, וכי הכספים שיוקפאו ישמשו כפיצוי לנפגעי טרור מרצועת עזה.

חלקו הראשון של הדיון התקיים בפומבי ובהשתתפות בני משפחות שאיבדו את יקיריהן במתקפת 7 באוקטובר, אשר ביקשו לקדם את הצעת החוק. חלקו השני של הדיון נערך בדלתיים סגורות, ובו הוצגו עמדות משרדי הממשלה והגופים הרלוונטיים.

בן זאורמן, שאביו נרצח בצומת שער הנגב ב-7 באוקטובר, אמר, "אני לא יודע איפה אותו מחבל שרצח את אבי נמצא היום. אנחנו יודעים שחלק מהמחבלים שפעלו באותו צומת חזרו לעזה באותו יום. אינני יודע אם אי פעם ייעשה צדק, ואינני יודע מול מי אפשר לבוא חשבון".

הוא הוסיף כי בני משפחתו אינם נכללים בחלק ממסגרות הסיוע הקיימות, ותיאר תחושה שלפיה בני המשפחה נותרים ללא מענה מספק. גלית שופן, אחותו של זיו שופן שנרצח בבארי, אמרה, "שום סכום כסף לא ימלא את החלל שזיו השאיר אחריו, ולא יוכל להשיב לנו את מה שאיבדנו. אבל אם קיימים כספים שמקורם בגורמים אשר במשך שנים עודדו, תמכו או תגמלו פעילות הקשורה לטרור, אני מאמינה שנכון וצודק שהכספים הללו יופנו לפיצוי משפחות נפגעי הטרור ולסיוע למי שנפגעו ממעשי הטרור".

משה סוויל מעמותת "משפחה אחת" אמר כי העמותה מלווה אלפי משפחות שנפגעו מטרור וממלחמה, וציין כי הצעת החוק היא צורך ממשי עבור המשפחות השכולות. לדבריו, "שום דבר לא יחזיר את מי שאיבדנו. שום סכום כסף בעולם לא יוכל למחוק את הכאב או לטשטש את האובדן. אבל הוא כן יכול להעניק למשפחות מעט שקט, מעט יציבות ומעט מרחב נשימה בתוך המציאות הקשה שהן חיות בה".

נציגת משרד המשפטים הציגה בדיון קשיים משפטיים הנוגעים להחלת החוק על נפגעי 7 באוקטובר. לדבריה, הדין הקיים מאפשר לחייב את הרשות הפלסטינית בפיצויים במסגרת תביעות נזיקין כאשר ניתן להוכיח כי העבירה תשלומים למבצע הפיגוע, ואף קיימת פסיקה שלפיה תשלום אחד למחבל עשוי ליצור את הזיקה המשפטית הנדרשת.

עוד ציינה הנציגה כי קיימת שאלה עובדתית ומשפטית מורכבת באשר למעורבות הרשות הפלסטינית באירועי הטבח ובאשר לשאלה האם שילמה בעבר למי מהמחבלים שהשתתפו בו. לדבריה, לפי המידע הידוע כיום, התשובה ככל הנראה שלילית לגבי רבים מהמעורבים באירועי 7 באוקטובר, ולכן האתגר המרכזי הוא הוכחת הזיקה הנדרשת בין הכספים לבין המחבלים שהשתתפו במתקפה.