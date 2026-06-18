שמעון שלו מוותיקי מושב אלוני הבשן, רבש"ץ היישוב וחבר יחידת החילוץ גולן, איבד את בנו סמל ראשון שחר ז"ל, שנפל במבצע צוק איתן בשנת 2014.

הראיון איתו מתקיים במסגרת מיזם "תיעוד ותיקי ומייסדי ההתיישבות" - יוזמה של משרד המורשת והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

מטרת המיזם, הכולל מאות ראיונות, היא לתעד את פרקי הקמת ההתיישבות בחבלי הארץ השונים ולשמר את סיפורי הראשונים לדורות הבאים. מיזם התיעוד נערך בבקעת הירדן, יהודה, שומרון, בנימין, הגולן והגליל על ידי מורדי קרשנר ונעם דמסקי.

"שחר, ילדנו השלישי, שנולד וגדל פה, ילד עם המון שמחת חיים והמון חברים. בכיתה ח', כשהוא היה צריך לבחור את דרכו לשנה הבאה, הוא אמר 'אני רוצה ללכת הכי רחוק שאפשר'. הוא הלך ללמוד בישיבת חיצים שבאיתמר, מקום שנתן לו הרבה תשומת לב ומקום שהאמינו בו. הוא הצליח, עם כל הקשיים, להוציא תעודת בגרות", מספר שמעון על בנו.

הוא ממשיך ומתאר את התקרית שבה נפל שחר ז"ל. "הוא המשיך לשנה וחצי במכינה והתגייס לגדס"ר צנחנים, כשהוא מצטיין בכל מה שהוא עושה. במבצע צוק איתן, הופעל מטען על הכוח שלהם, שבו שחר היה החבלן ומפקד חוליית החוד. המטען הרג במקום את מפקד הצוות ועוד שני חברים בחוליית החוד - ופצע 18 חיילים אחרים. שחר נפצע באורח אנוש ונפטר מפצעיו".

שמעון קיווה לקבור את בנו באדמת היישוב בו גדל. "באלוני הבשן אין בית קברות ואין גם תוכנית מתאר. כששחר נהרג, רציתי לקבור אותו פה ביישוב. ישבתי ביחד עם מנכ"ל המועצה האזורית לא מעט זמן. הייתה הנחייה מצד ראש המועצה, שאם אנחנו מוצאים שטח מחוץ ליישוב במרחק של עד 200 מטרים, הוא מוכן לאשר את זה. לא מצאנו - ולכן קברנו אותו בבית הקברות בחיספין. את ההלוויה התחלנו מהדשא הגדול של היישוב והמשכנו לבית הקברות בחיספין. זו ההלוויה הכי גדולה שהייתה אי פעם בגולן.

המוטו שלי לפחות, וגם די של כל המשפחה, שזה ששחר נהרג לא אומר שאנחנו מתים. הבטחנו לו לפני שהוא נהרג, שאנחנו נמשיך להיות כמו שאנחנו, ואנחנו מנסים. אני חושב שאנחנו גם די מצליחים", הוא מסכם.

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