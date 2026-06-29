ד"ר שמעונה פוגל, שהקימה עם בעלה, אהרון, את היישוב ענתות, מספרת על ימי ההקמה והקשיים שבדרך.

הראיון מתקיים במסגרת מיזם "תיעוד ותיקי ומייסדי ההתיישבות" - יוזמה של משרד המורשת והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

מטרת המיזם, הכולל מאות ראיונות, היא לתעד את פרקי הקמת ההתיישבות בחבלי הארץ השונים ולשמר את סיפורי הראשונים לדורות הבאים. מיזם התיעוד נערך בבקעת הירדן, יהודה, שומרון, בנימין, הגולן והגליל על ידי מורדי קרשנר ונעם דמסקי.

"בחודש אב, 1982, אני יושבת במישור אדומים, ומצלצל הטלפון. רצו לבשר לנו על עלייה לקרקע. המקום שלנו, כשכבר ידענו איפה אנחנו הולכים לגור, היה בלי דרך, בלי מים, בלי חשמל, בלי כלום. אמרתי למתקשר: 'אני שמחה מאוד שהתקשרת. אם אתה מבטיח לי שאתה סולל לנו כביש, מהכביש הראשי של חיזמה עד שטח היישוב, מחר בבוקר אני עולה'. הוא השיב: 'אני מבטיח לך כביש - ולא רק זה - נשים אוהל, נביא חיילים, נביא מים. חשמל לא'".

היא מתארת את הטקס שציין את עלייתם לקרקע. "הבאנו קרוואנים מקיבוץ ייט"ב, שלושה כאלה שהיו מיועדים להריסה. טקס העלייה היה ב-ו' באב והתרגשנו מאוד. כל הגרעין הגיע. אהרון בעלי דיבר ואני הקראתי טקסט של רבי נחמן מברסלב שהזכיר את המצב שלנו.

במשך חודש גרנו פה שתי משפחות. השארתי את כל הבית במישור אדומים, לא הבאתי שום תכולה, כי הקרוואן היה בגודל של אולי 20 מ"ר. היינו עם שני ילדים ובלי חשמל והצבא הביא איזה פתרון תאורה. מקרר לא היה לנו. חיינו בסוג של 'שום מקום'. ההורים של אהרון חשבו שאנחנו לא נורמליים לחלוטין".

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